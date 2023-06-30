Российские отели «все включено» теперь работают по ГОСТу: как это будет выглядеть и что изменится для туристов

Недавно в стране был принят ГОСТ на услуги отелей «Все включено» и «Ультра все включено» Фото: Shutterstock

- Какая красота, какая чистота, ...! У нас тут олинклюзив, ...! - восхищались питанием и сервисом в турецком отеле герои "Нашей Russia" Гена и Вован из Нижнего Тагила. Щедро сдабривая свой восторг победным кличем "Таги-и-ил!"

"А чем мы хуже? У нас тоже красота и олинклюзив!" - приревновали наши законодатели. И решили поднять российскую систему "все включено" на новый уровень. Как? Конечно, дедовским способом: недавно в стране был принят ГОСТ на услуги отелей «Все включено» и «Ультра все включено». С 30 июня он вступает в силу.

Как это будет выглядеть и что изменится для российских туристов?

СВОД ПРАВИЛ ВМЕСТО «УСМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ»

К слову, в той же Турции государство не вмешивается в работу системы "все включено": отели вольны сами выбирать, чем кормить, поить и как ублажать клиентов. И ничего, живут как-то, лучшими в мире в этом деле считаются. Но у нас и здесь свой путь. И вот почему.

Отели с системой «Все включено» в России появились еще лет десять назад. Однако даже сами представители туротрасли выступали за то, чтобы как-то упорядочить эту деятельность. Поскольку некоторые гостиницы использовали такую вывеску как маркетинговый ход. И называли «олл инклюзивом», например, просто трехразовое питание (а если с компотом, то это, не иначе, Ultra All Inclusive). Или вот еще замечательная приписка на сайте одного отеля: «Состав услуг, входящих во «Все включено», может изменяться по усмотрению администрации». Понятно, что туристов это раздражало и бросало тень на всю отрасль.

Чтобы пресечь такие выходки, в ГОСТе прописали минимальные требования к количеству и качеству услуг в "олинклюзивных" отелях. Требования довольно детальные: и к питанию, и к пляжным услугам, и даже к размеру бассейна (примеры - в «Справке «КП»). Так что, уже этим летом отдохнем как в Турции?

ЕШЬ И ПЕЙ ЗА 20 000 РУБЛЕЙ

Первым делом тут встает вопрос: а много ли у нас отелей, которые готовы работать по новому ГОСТу? Эксперты называют разные цифры, но так или иначе речь идет о нескольких десятках. Больше всего — порядка 50-60 — их в Краснодарском крае, где уже действовал свой региональный стандарт «Все включено», разработанный местным Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия. Еще с десяток — в Крыму.

- У нас в стране не менее тысячи курортных отелей. Но, думаю, из них не более 15% в те или иные сроки перейдут на «Все включено» или «Ультра все включено» по ГОСТу, - рассказал «КП» президент Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. - Какого-то очень высокого спроса на это направление в России мы не ожидаем.

Почему так? Для понимания ситуации эксперт приводит пример:

- Вот только что открылся новый отель в Анапе, пять звезд, «все включено». Четыре варианта шведского стола на завтрак. Европейская, итальянская, китайская кухня. Для желающих хорошо покушать — все прекрасно. Но цена за ночь — 20 тысяч рублей. Прямо скажем, не пролетарская.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУРЦИЯ

Как объясняют специалисты, в российских условиях «все включено» в нормальном исполнении — дело достаточно затратное.

- All inclusive выгоден только крупным гостиничным комплексам, где количество номеров превышает 150-200, большой поток туристов и хорошая заполняемость. Тогда да, эта система уменьшает затраты отеля на продукты и напитки на каждого туриста, - поясняет генеральный директор российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин.

Но и в этом случае нашему «все включено» сложно конкурировать с турецкими по цене — даже с учетом того, что отдых в Турции в этом сезоне для россиян изрядно подорожал.

- Важно понимать, что соотношение стоимости трудовых ресурсов (зарплаты персонала, - Ред.), а также себестоимости пищевого сырья и готовых продуктов у нас с Турцией просто несопоставимо. Поэтому перенести опыт Турции на российские реалии очень сложно, - говорит партнер ZONT HOTEL GROUP Александр Гендельсман.

Причин, почему у нас «не Турция», эксперты называют много. Это и более длинный пляжный сезон « у них», и несравнимо большее количество приморских курортов (что создает конкуренцию между ними), и изобилие своих дешевых фруктов-овощей, которые и составляют существенную часть «шведского стола».

Но есть еще один важный момент. Несмотря на прекрасный климат и завал фруктов, до начала 80-х годов про замечательные турецкие пляжи практически никто не знал. Именно с этого времени турецкое государство решило целенаправленно развивать туризм, причем ставка была сделана именно на all inclusive как некую фишку, которая бы выделила Турцию на фоне других многочисленных средиземноморских курортов. Бизнес, пожелавший вложиться в новые отели, получил беспрецедентные льготы: землю в аренду бесплатно на 49 лет, кредиты под смешные проценты, освобождение от многих налогов. Так и получилось создать практически с нуля целую отрасль.

Это имеет свои особенности: турецкий all inclusive — это фактически конвейер. Много турецких сельхозпредприятий, пищевых производств, компаний сферы обслуживания работают именно на такие отели под их стандарты. А конвейерное производство существенно удешевляет продукцию и стоимость услуг.

ТАК СТАНЕТ ЛИ ЛУЧШЕ?

- По задумке разработчиков, внедрение нового стандарта должно привести к появлению большего количества новых качественных предложений. Так это или нет, сказать сложно. Но сократится количество недобросовестных отельеров, представляющих услуги, не соответствующие требованиям. В этом смысле ситуация улучшится, - считает исполнительный директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец.

Могут быть и плюсы, которые выходят за рамки сферы туризма.

- Если для того, чтобы разнообразить меню в соответствии с ГОСТом, отели будут больше использовать местные продукты, блюда кубанской, кавказской, дальневосточной кухни — это тоже хорошо, - говорит Алексей Волков.

Вспомним, что бурное развитие системы «Все включено» в Турции неплохо подтолкнуло рост местного сельхозпроизводства и снизило цены на продукты.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

Кто и как будет проверять, соблюдает ли отель ГОСТ?

- Роспотребнадзор - в заявительном порядке, - объясняет Алексей Волков. - Кто-то из туристов пожаловался — они приехали с проверкой.

- Раньше указать на несоответствие услуг формату «Все включено» было невозможно, а с введением ГОСТа такая возможность появится, - говорит генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры" Сергей Гебель.

Как накажут нарушителей?

Штраф за несоблюдение заявленных стандартов не очень велик — порядка нескольких десятков тысяч рублей.

- Но для отелей это потеря репутации, - считает Гебель.

Грубо говоря, если с подачи Роспотребнадзора СМИ напишут, что в таком-то «олинклюзивном» отеле включено далеко не все, с клиентами у гостиничного комплекса вполне могут возникнуть проблемы.

Что будет с нашими «олл инклюзивами», которые в стандарт не вписываются?

Какую-то специальную аттестацию отели, желающие работать по системе «все включено», проходить не будут. Но если отель заявляет, что у него «олинклюзив», он обязан следовать ГОСТу.

Есть и предположение, что гостиничные комплексы, которые не смогут соответствовать новому ГОСТу, придумают себе какой-нибудь другой формат — например, «расширенное меню».

СПРАВКА «КП»

Что должно быть в отеле «все включено» по новому стандарту

(это только часть услуг, приводим их для примера)

ПЛЯЖ

Шезлонги: бесплатно

Солнцезащитные зонты, навесы для тени: бесплатно

Полотенца: 5 звезд «все включено», 4 -5 звезд «ультра все включено» - бесплатно от 1 шт. на одного гостя; в остальных случаях могут предоставляться за плату

Инвентарь для водных развлечений, детский и взрослый — бесплатный и платный

Питание и напитки на пляже: «все включено» - опционально, «ультра все включено» - обязательны, с учетом законодательных ограничений по продаже напитков

ШВЕДСКИЙ СТОЛ

«Все включено»

Завтрак

Сухие завтраки, мюсли, рыбная гастрономия, мясная гастрономия, овощи натуральные, салаты и винегреты, блины, оладьи, запеканки, сыр мягкий разных сортов, творог, сметана, йогурты, кефир, ряженка, молоко, блюда из яиц, каши, выпечка.

Обед

Не менее 8—10 наименований холодных закусок, 2—3 наименований супов, 4—6 наименований вторых блюд, соусы, десерты, в том числе фрукты, мучные кондитерские изделия.

Ужин

Не менее 8—10 наименований холодных закусок, 4—6 наименований вторых блюд, соусы, десерты, в том числе фрукты, мучные кондитерские изделия.

В «Ультра все включено» добавляются:

- детское и диетическое меню,

- дополнительное оснащение инвентарем для детского питания зоны приема пищи: блендер, микроволновая печь, стерилизатор для бутылочек, детские стулья для кормления, детская посуда,

- детское питание для детей до трех лет: баночное (не менее трех видов), смеси детские (в том числе безмолочные), каши быстрорастворимые (в том числе безмолочные), сок для детского питания (в том числе без мякоти), молоко детское фасованное.

Цикличность меню (и в обычном "все включено", и в "ультра") — не менее 7 дней, то есть через такое время блюда могут повторяться

НАПИТКИ

«Все включено»

Безалкогольные прохладительные и горячие напитки - в неограниченном количестве на «шведском столе» и на точках дополнительного питания;

Алкогольные напитки российского производства - в неограниченном количестве на «шведском столе» на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания:

пиво — не менее одного вида;

вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов;

крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе.

В «Ультра все включено» добавляются:

Безалкогольные прохладительные коктейли - не менее трех видов,

Алкогольные напитки дополняются игристым вином в неограниченном количестве на «шведском столе» на завтрак (для отелей категории «пять звезд»).

Крепкий алкоголь - не менее пяти видов, в том числе местного и/или импортного производства.

Алкогольные коктейли не менее семи видов на основе крепкого алкоголя.

БАССЕЙН

Площадь воды - не менее 2,2 кв.м. на 1 номер.

Лежаки - не менее 9 на каждые 10 номеров, в том числе количество лежаков в теневой зоне, с установкой зонтов или под навесом, - не менее 50 % от общего числа лежаков.

СРАВНИМ!

Сколько стоит отдых в июле

(указаны минимальные цены на двухместные номера в отелях "все включено" 4 звезды)

Турция*, 7 ночей: 56 — 112 тыс. руб.

Краснодарский край**, 7 ночей: 78 — 174 тыс. руб.

Турция, недельный тур из Москвы с перелетом: 112 — 129 тыс. руб.

Краснодарский край**, недельный тур с перелетом: 127 - 233 тыс. руб.

* Анталия, Алания, Кемер, Сиде, Белек

** Анапа, Геленджик, Большой Сочи

По данным «1001 тур».