Затравленная за горелые сырники Юлия Высоцкая только на кулинарии зарабатывает под 160 миллионов рублей в год

Актриса, модель и супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая, которая долгое время ассоциировалась у публики с гастрономией и считалась чуть ли не кулинарным гуру, в 2023 году внезапно потерпела сокрушительное репутационное поражение. Интернет, который все помнит, вдруг взялся полоскать Юлию за странным образом реализованные рецепты, хотя все уже, казалось бы, забыли программу «Едим дома», где и прославила кулинарный талант Высоцкая.

Жуткого вида горелые сырники, почерневший шашлык и очень-очень много суеты и текста — в ютубе буквально десятки пародий на готовку Юлии, которая причмокивает при виде превращенных в жижу продуктов. Ее работы стали буквально мемом, символом плохой стряпни: «Когда наврала парню, что круто готовишь, а он просит показать». Люди начали выискивать в сети архивные ролики шоу «Едим дома», а там — что ни видео, то шедевр.

Казалось бы, ну кому какое дело? Может, Андрею Сергеевичу Кончаловскому нравится, когда с дымком. Да и концепция телешоу такова, что Высоцкая отыгрывает экспресс-готовку для подруги, забежавшей «на минутку» или для «внезапно нагрянувших родственников». Но ведь Юлия уже довольно долгое время представляет и кулинарный бренд «Едим дома», под которым продает готовую пищу для разогрева. Это и смутило публику. Что ж она в эти контейнеры тогда кладет?

Оказалось, кулинарный бренд приносит дикую прибыль! Народ буквально расхватывает эти коробочки с замороженной готовой едой. По крайней мере, об этом говорит ведомость ООО «Криэйтив брендинг эйдженси», учредителем которой является Высоцкая. В холдинг входит 12 компаний (издательство, продюсерский центр, кинокомпания мужа, кондитерская, кулинарные бренды) и их стоимость за 2022 года оценивается в 385 миллионов рублей.

Как стало известно телеграм-каналу «Звездач», мемезированный бренд «Едимдома.ру» принес актрисе 76 миллионов рублей выручки, еще 1,5 миллиона актриса получила с ООО «Едим дома ритейл». Выручка ООО «Студия едим дома» (эта компания снимала ту самую легендарную программу про сгоревшую еду) составила 63 миллиона рублей, ООО «Кулинарная студия Университет» — 19 миллионов. Получается, только на кулинарных услугах — под 160 миллионов рублей выручки. Каково?!

Естественно, доход и прибыль будут меньше, но цифры все равно впечатляющие. Сама Высоцкая на интернет-травлю никакого внимания не обращает, а СМИ, писавшие в телеграм актрисы с просьбой дать комментарий по теме, попросту отправились в черный список.

«Едим дома», НТВ, суббота, 9.20