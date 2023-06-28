Герой спецоперации «Z» младший сержант Галица уничтожил в бою пятнадцать бронемашин врага

Старший сержант Осман Гюлахмедов и рядовой Сергей Лысиков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил:«Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИЛИ И УНИЧТОЖИЛИ ЗАСАДУ

Старший сержант Осман Гюлахмедов

«Отделение старшего сержанта Османа Гюлахмедова в составе колонны бронетехники российских войск двигалось в направлении линии боевого соприкосновения. В одном из ответвлений автомобильной дороги российские военнослужащие обнаружили диверсионные силы украинских националистов, готовившие засаду на российскую колонну. Гюлахмедов быстро сориентировался в сложившейся ситуации и отдал приказ своему отделению спешится. Умело используя условия местности, Осман вместе с вверенным ему отделением, используя личное оружие и ручные гранатометы, подавили две пулеметные точки противника, уничтожив до десяти националистов. Благодаря умелым действиям старшего сержанта Османа Гюлахмедова в сочетании с его смелостью и самоотверженностью украинские диверсанты, лишенные пулеметной поддержки, понесли значительный урон и бежали с поля боя, что позволило российской колонне пройти заданный участок маршрута оперативно и без потерь».

ПОБЕДИЛ В ТРЕХ ДУЭЛЯХ С ПУЛЕМЕТЧИКАМИ

Рядовой Сергей Лысиков

«Пулеметчик рядовой Сергей Лысиков действовал в составе маневренной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнявшей боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов. На подступах к поселку Сергей ликвидировал дозорную группу националистов, после чего, используя преимущества рельефа местности, занял выгодную огневую позицию. В ходе наступления Лысиков обеспечил прикрытие своей роты, подавляя пулеметным огнем огневые точки противника. Действуя смело и решительно, Лысиков уничтожил три пулеметных расчета противника на пути следования штурмовых отрядов российских войск. Благодаря героизму и личному мужеству рядового Лысикова рота российских военнослужащих смогла прорвать линию обороны боевиков, закрепиться в поселке и выбить остатки противника из населенного пункта».

УНИЧТОЖИЛ ПЯТНАДЦАТЬ БРОНЕМАШИН ВРАГА

Младший сержант Леонид Галица

Младший сержант Леонид Галица

«Экипаж танка младшего сержанта Леонида Галица, выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Противник значительно превосходящими силами при поддержке БТР и БМП перешел в наступление с целью прорвать оборонительный рубеж, занимаемый нашими военнослужащими, и вклиниться в оборону. Оценив обстановку, умело используя условия местности, Галица принял бой. В ходе боя Леонид вместе с другими танковыми экипажами, встретившими наступление противника на данном направлении уничтожили около 15 боевых бронированных машин противника, в том числе иностранного производства, а также большое количество живой силы противника. В результате вражеские войска, понеся серьезные потери, отступили с поля боя. За боевые заслуги младший сержант Леонид Галица награжден орденом «Мужества»».