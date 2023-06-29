Мадонна попала в реанимацию. Фото: EAST NEWS

Певица Мадонна была срочно госпитализирована после того, как в субботу, 24 июня ее нашли лежащей без сознания. 64-летнюю звезду доставили в один из госпиталей Нью-Йорка и поместили в реанимацию. В отделении интенсивной терапии врачи сделали интубацию - ввели пациентке в трахею трубку для искусственной вентиляции легких.

Как сообщил менеджер Мадонны Гай О'Сири на своей странице в соцсети, медики обнаружили у певицы серьезную бактериальную инфекцию. Несколько дней артистка оставалась в реанимации. Сейчас, по словам О'Сири, поп-звезде уже стало лучше. Ее перевели из отделения интенсивной терапии, но она по прежнему остается под наблюдением врачей. Рядом с артисткой дежурит ее дочь Лурдес Леон.

Представитель звезды также рассказал поклонникам грустную новость: из-за внезапной болезни Мадонне придется отложить свой масштабный гастрольный тур, посвященный 40-летию творческой деятельности. Артистка готовилась к нему больше полугода.

Турне под девизом «Четыре десятилетия музыки и величайших хитов» должно было стартовать 15 июля в канадском Ванкувере. Далее Мадонна планировала проехать с концертами по городам Северной и Южной Америки. В октябре Мадонна собиралась переехать в Европу и показать свое шоу в Лондоне, Антверпене, Копенгагене, Стокгольме, Барселоне, Лиссабоне, Кельне, Милане, Берлине и Амстердаме. Теперь эти грандиозные гастроли придется отложить.

Певица несколько месяцев готовилась к своему мировому турне. Фото: соцсети.

«На ближайшее время нам придется приостановить все обязательства, включая турне», - написал Гай О'Сири.

Менеджер не сообщил, когда Мадонна сможет поправиться настолько, чтобы начать международный тур. Гай пообещал фанатам, что поделится более подробной информацией, как только появятся какие-то новости о сроках переноса тура.

Это уже не первый случай, когда артистка отменяет концерты из-за проблем со здоровьем. Несколько лет она мучалась из-за сильных болей в коленях и тазобедренных суставах. В январе 2020 года певица отменила выступления в Европе, когда ситуация стала особенно критической. Врачи настояли на операции, и Мадонне удалили хрящ в колене. Певица тогда восстанавливалась почти три месяца.

Неполадки в организме, впрочем, не помешали Мадонне сделать несколько пластических операций. Она не только подтянула кожу на лице, но и вставила импланты в ягодицы.