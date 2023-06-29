Юлия Пересильд на премьере светилась от счастья рядом с возлюбленным

Юлия Пересильд и Михаил Тройник на премьере сериала "Библиотекарь". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве вечером 28 июня прошла премьера сериала «Библиотекарь». Многосерийное детективное фэнтези снял режиссер Игорь Твердохлебов по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. Главную роль в сериале сыграл Никита Ефремов. В картине также снялись Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева и другие актеры.

Михаила Тройника, перевоплотившегося в одного из персонажей «Библиотекаря», на премьере сопровождала возлюбленная – актриса Юлия Пересильд. Звезда фильма «Вызов» появилась в кинотеатре в эффектном брючном костюме мандаринового цвета. Пока влюбленные позировали фотографам, Юлия сияла от счастья рядом со своим избранником, а Михаил нежно обнимал ее за талию.

«Для меня очень важна ее поддержка», - рассказал Тройник журналистам.

Актриса поддержала возлюбленного на премьере его нового сериала. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере собралось немало звездных зрителей. Ради показа актриса Лиза Арзамасова оставила на один вечер мужа, продюсера Илью Авербуха, и двухлетнего сына Левушку. Артистка нарядилась в клетчатое платье с кружевным воротником, подчеркнувшее ее тонкую талию.

Лиза Арзамасова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Савичева в этот вечер тоже была одна, без своего супруга – музыканта Александра Аршинова. 36-летняя певица выбрала для выхода в свет черный укороченный топ, обнаживший ее талию.

Некоторым зрителям показалось, что Юлия немного поправилась. Впрочем, артистка говорит, что очень строго следит за своей фигурой. Она старается придерживаться правильного питания, но пару раз в неделю позволяет себе оторваться и балует себя любимыми блюдами.

Юлия Савичева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сериал «Библиотекарь» уже стартовал в онлайн-кинотеатрах. Герой Никиты Ефремова - актёр-неудачник Алексей Вязинцев узнаёт, что его отец был убит при загадочных обстоятельствах. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг даёт конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделён на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы.

Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самого редкого из магических фолиантов - книги Смысла.

Елена Бирюкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ