Регина Тодоренко сверкнула нижним бельем на премьере сериала «Библиотекарь»

Регина Тодоренко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 28 июня прошла премьера сериала «Библиотекарь». Одной из звездных зрительниц показа стала Регина Тодоренко. Телеведущая появилась на красной дорожке в эффектном костюме в мелкую клетку.

Мини-юбка подчеркнула стройные загорелые ноги Регины. Под распахнутым пиджаком 33-летней красотки не было ничего, кроме белого бюстгальтера.

Телеведущая появилась на красной дорожке в эффектном костюме в мелкую клетку. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Регина была в этот вечер одна. В Сети то и дело всплывают слухи о якобы надвигающемся разводе телезвезды с мужем, певцом Владом Топаловым. Сами супруги только шутят по этому поводу – мол, как же надоело их опровергать. Судя по всему, семья Влада и Регины крепка как никогда. В соцсетях Топалов сделал заявление, сообщив, что любит жену, и будет поддерживать ее в любой ситуации.

«У нас был момент, когда мы оказались на грани развода, я тогда выпалила: „Я с тобой разведусь“. На что Влад ответил: „Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно“. Тогда это прозвучало как угроза», - рассказывала Регина в одном из интервью.

Под распахнутым пиджаком 33-летней красотки не было ничего, кроме белого бюстгальтера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруги поженились в июле 2019 года. Влад не раз говорил, что брак - это постоянная работа над собой. Рождение двоих детей стало для молодых родителей испытанием, которое они с честью выдержали. Хотя Регина и рассказывала, что они с Владом едва не развелись после появления на свет первенца. Первые месяцы с новорожденным сыном дались ей нелегко, ведь она одновременно работала и заботилась о малыше. К тому же маленький ребенок нарушил привычный ритм семейной жизни. Как призналась Тодоренко, они с мужем начали отдаляться друг от друга.

К счастью, трудную ситуацию разрешил сам ребенок: в какой-то момент он стал категорически отказываться спать вместе с папой и мамой. А когда малыш переехал в детскую, то довольно быстро привык к своей кроватке и сну в одиночества.

Сегодня молодые родители уже мечтают о третьем ребенке. Паре хочется, чтобы у их сыновей появилась еще и сестренка. С воплощением мечты Регина и Влад решили не затягивать.

«Мы работаем над этим. Как мне кажется, это что-то такое уникальное. Но сейчас мы родители мальчиков, а это дисциплина, организация, умение держать всех в узде. А с девочкой появляется другая энергия», - рассказала телеведущая.

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