В обломках батискафа «Титан» найдены человеческие останки

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Береговая охрана США подняла на поверхность останки батискафа «Титан», на борту которого пять человек опускались на дно Атлантического океана к месту крушения корабля «Титаник».

После того, как операция по подъему была завершена, представитель Береговой службы сообщил, что на месте крушения и в искореженном корпусе «Титана» найдены «предположительно человеческие останки».

- После консультаций с международными следственными органами Морской следственный совет (MBI) направит все это на борту катера Береговой охраны в один из американских портов, где MBI инициирует необходимые проверки и тесты, а американские патологоанатомы проведут первичный анализ того, что пока предположительно является человеческими останками, обнаруженными среди обломков на месте инцидента. - говорится в сообщении.

На борту батискафа «Титан» находились: британский предприниматель и исследователь Хэмиш Хардинг (58), пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд (48) и его сын Сулеман (19), глава компании, которой принадлежал батискаф, Стоктон Раш (61) и французский исследователь Поль-Анри Наржоле.