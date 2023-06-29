ФСБ раскрыла в Карачаево-Черкесии группировку из семи человек, похитивших более 100 миллионов рублей

Во время обыска у одного из фигурантов дела. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД России выявили и пресекли деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

«Сообщество специализировалось на хищении средств федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату заработной платы медработникам», - уточнили в ФСБ России.

По предварительным подсчетам преступники нанесли ущерб государству на 100 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела «организация преступного сообщества» следствием установлено, что в составе преступного сообщества (семь человек) находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие свою деятельность в других субъектах СКФО.

У подозреваемых в причастности к хищениям во время обысков нашли крупные суммы денежных средств и предметы роскоши. На оперативных кадрах также можно увидеть горы престижной обуви, которая принадлежала 62-летней заместительнице председателя Правительства Карачаево-Черкесии Ирине Гербековой.

Чиновницу также обвиняют в хищении денег из федерального бюджета через Республиканскую клиническую больницу, где она проработала главным врачом с 2018 по 2022 год.