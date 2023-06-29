«Ночь невыносимого насилия»: во Франции продолжаются беспорядки после убийства полицией подростка

Фото: REUTERS

Во Франции продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицией 17-летнего подростка. Страсти, разгоревшиеся в Нантере и пригородах Парижа, быстро перекинулись по всей Франции, превратив протесты в широкомасштабные стихийные акции. По данным телеканала BFMTV, не менее 20 полицейских были ранены.

В Манте и коммуне Монс-ан-Барель протестующие сразу перешли к радикальным действиям и подожгли здания мэрий. Социальные сети заполнились видео, демонстрирующими поджоги и столкновения с полицией в Бордо, Кольмаре, Марселе и Рубе.

Фото: REUTERS

Тулуза стала свидетелем хаоса, когда около 50 человек вышли на улицы города и атаковали полицию. Они забросали силовиков камнями и подожгли баррикады. В ответ на эскалацию насилия, полиция применила слезоточивый газ. Отмечается, что многие протестующие скрывали свои лица под капюшонами, а некоторые даже были вооружены арматурой. Аналогичная ситуация сложилась и в Лилле, где сотня людей вышла на акцию «против полицейского произвола» напротив префектуры города.

В самом Нантере ополчившиеся французы начали атаковать полицейских фейерверками, а также жечь и переворачивать автомобили и автобусы. Местных жителей попросили не покидать свои дома, поэтому улицы города практически опустели. Однако стычки с полицией продолжаются, а участники беспорядков используют все более насильственные методы.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти привлекут 2 тысячи полицейских для предотвращения беспорядков.

Фото: REUTERS

«Ночь невыносимого насилия против символов Республики: нападения на ратуши, школы и комиссариаты или их поджоги. Сто пятьдесят задержаний», – добавил Дарманен.

Как пишет BFMTV, в ходе беспорядков протестующие уничтожают машины на парковках, поджигают административные здания, разбивают служебные авто полиции и пожарных, а также строят баррикады из мусорных баков. Правоохранители отвечают слезоточивым газом.

Мэр Нантера Патрик Жари заявил, что город «пережил один из худших дней в своей истории». Он призвал к правосудию для застреленного подростка и воздержаться от посягательств на общественную безопасность.

«Город проснулся шокированным, поврежденным, изуродованным и напуганным этой волной насилия. Остановим эту деструктивную спираль», – посетовал Жари.

Мать убитого подростка призвала всех небезразличных выйти сегодня в 15:00 мск на «молчаливый марш» напротив префектуры департамента О-де-Сен.

«Они отняли моего ребенка. Я потеряла сына 17 лет. Утром он поцеловал меня, и я сказала: будь острожен. Он поехал в Макдональдс, а я на работу. Через час мне позвонили, сказав «вашего сына застрелили». Так давайте устроим восстание ради моего сына, ради Наэля, мы все будем там», – сказала женщина в обращении, опубликованном в TikTok.

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран пообещал разобраться с трагедией и предоставить ответы «стране и семье погибшего», призвав граждан к «спокойствию». Министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Клейн лично нанес визит матери подростка, чтобы выразить ей соболезнования.

Фото: REUTERS

Наконец, прокомментировал убийство и сам Эммануэль Макрон. В ходе совета министров, начавшегося с минуты молчания, он выразил потрясение этим известием, добавив, что «ничто не оправдывает смерть молодого человека» и назвав этот акт «необъяснимым и непростительным».

«Повсюду необходим порядок. Нам не нужно разжигание ситуации, которая рискует лишь ухудшиться», – заявил Макрон, подчеркнув, что необходимо «успокоиться» и дать следователям сделать их работу.

Премьер-министр Элизабет Борн подтвердила, что полиция действовала «вне рамок дозволенного». Поэтому власти созвали межведомственную кризисную группу для скорейшего урегулирования вспыхнувшего насилия.