Кто поддержит предпринимателя?

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На форуме «Сильные идеи для нового времени» прошла сессия «Страну меняют люди»: механизм поддержки инициатив». Участники обсудили, что могут сделать федеральные и региональные власти, институты развития, компании, университеты для реализации инициатив и проектов жителей. Модератором дискуссии выступил операционный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров.

Третий форум «Сильные идеи для нового времени» собрал более 23,5 тысяч идей и 5 тыс. брендов, объединил 89 регионов, 77 588 новых участников. К форуму присоединились 175 партнеров краудсорсинга, которые рассматривают идеи и предлагают свои сервисы поддержки. Кроме того, предложения жителей получают поддержку на уровне регионов.

«ОЧЕНЬ ХОТИМ СТАТЬ ЛАБОРАТОРИЕЙ»

Глава Камчатского края Владимир Солодов поделился своим опытом взаимодействия с Агентством, а также рассказал о системе поддержки проектов в регионе.

«В свое время в Агентстве стратегических инициатив я отвечал за экосистему работы с лидерами, и во многом поддержка АСИ позволила мне изменить свой трек, перейти на управленческие позиции в систему управления Дальнего Востока. Это хороший пример того, как агентство, придав определенный импульс, позволило мне, как лидеру, делать нашу страну и Камчатский край немного лучше», – сказал губернатор Владимир Солодов.

На Камчатке также выстроены механизмы поддержки инициативных жителей. На первом этапе речь не идет о значительном финансировании, скорее нужна помощь в упаковке идей, их формализации, а также в поиске партнеров. Кроме того, Камчатка работает над притяжением лидеров из других регионов, стремясь создать «открытое пространство для реализации «чужих» инициатив.

«Мы очень хотим стать открытой проектной лабораторией, придерживаемся этого подхода применительно к развитию нашего университета, куда стараемся приглашать исследователей, преподавателей даже на небольшое время», – добавил Владимир Солодов.

Генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков добавил, что при содействии губернатора Камчатки в регионе проводится гонка роверов на вулканах, которыми управляют школьники со всей страны, не находясь в Камчатском крае.

«Нужно общими усилиями всех заинтересованных сторон создавать как можно больше сообществ молодых креативных людей, которые генерируют идеи. Позиция фонда – делать это с самых ранних стадий развития человека, со школы, продолжая в университете. Важны программы, которые мы реализуем по вовлечению школьников в инновационную деятельность. У нас более таких 15 программ», – рассказал Сергей Поляков.

Например, вчера с космодрома «Восточный» была запущена очередная ракета со 40 спутниками, из которых 16 создавались школьниками, университетами и малыми компаниями при поддержке Фонда содействия инновациям. «Школьники формируют полезную нагрузку, помогают формировать задания, обрабатывают данных. Мы хотим создать на орбите порядка 100 спутников, уже сейчас будет 45», – сообщил Сергей Поляков.

ВНИМАНИЕ НЕ НА ПРОЕКТ, А НА АВТОРА

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров считает, что заказчики и инвесторы всегда в первую очередь смотрят не столько на идею или проект, сколько на автора, на его способность этот проект реализовать, «на его квалификацию, драйв, желание действовать и на его команду».

Он рассказал о том, как именно проекты платформы «Россия – страна возможностей», участниками которых стали уже более 20 миллионов человек, помогают жителям страны реализовать свои инициативы. «Мы реализуем проект «Цифровой прорыв», в прошлом сезоне в нем приняли участие более 9000 человек, которые предложили свыше 42 тысяч решений. Конкурс «Моя страна – моя Россия» тоже входит в нашу платформу и дает возможность получить денежные премии на реализацию своих идей, поддержку экспертов, льготы при поступлении в вузы», – сказал Алексей Комиссаров

В Сбере работают с идеями на разных стадиях готовности. Как рассказала управляющий директор центра перспективных направлений бизнеса Сбербанка Наталья Магидей, корпорация не пошла по традиционному пути поддержки стартапов, подразумевающее создание венчурного фонда и поддержки проектов, отвечающих только запросам самой корпорации.

«Мы посмотрели на эту модель и поняли, что для нас она не будет очень интересной, потому что очень быстро заставит упереться в потолок. Сейчас в России на 18 тысяч жителей разрабатывается один стартап, а в Китае – один стартап приходится на 3 тыс. человек. Есть куда расти», – сказала Наталья Магидей.

Сейчас Сбер в том числе помогают взращивать идеи, запущена образовательная программа, по окончании которой студентам выдаётся диплом технологического предпринимателя, заключено соглашение со «Сколково», по которому частные инвесторы, которые вкладываются в стартапы, получают 50% кэшбека.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Основатель Вкусвилла Андрей Кривенко рассказал об основных мифах о предпринимательстве, с которыми он сталкивается при обучении начинающих бизнесменов (в компании есть такая услуга). Самые распространенные – «успешный бизнес возможен только, если есть серьезные связи договорённости» и «не обманешь – не продашь». Также многие считают, что «главное в бренде – это упаковка», «бизнес неприятен, нужно применять насилие и заставлять людей работать» и «бизнесмены – это всегда рисковые люди».

«Я категорически не согласен с этим. За всю историю моих проектов не было никаких договоренностей, каких-то встреч. Больше того, опыт показывает, что предприниматель окажет другому предпринимателю лучшую поддержку, чем государство или институт развития. Поэтому поддерживаю идею АСИ о создании предпринимательского университета. Я всегда сравниваю бизнес с плаванием или вождением машины. Не все станут олимпийскими чемпионами или «шумахерами», но это точно то, чему можно научиться», – сказал Андрей Кривенко.

Заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Алина Яшина обозначила четыре принципа, на основе которых она работает с идеями и проектами.

«Когда мы говорим о сильных идеях, которые могут изменить мир, очень важно вокруг лидера выстраивать то сообщество, которое может разделить эту идею, сформировать и продвинуть. То, что мы делали в Точках кипения, то, что я делаю сейчас – это про построение сильного сообщества вокруг лидера», – сказала Алина Яшина.

Во-вторых, важно «мышление из будущего». «Когда мы приступаем к какой-то идее, надо думать о том, как она изменит мир, какой социальный или технологический эффект мы получим. Простраивать этот образ очень важно, чтобы шаг за шагом спроектировать то, как мы сделаем это будущее нашим настоящим», – считает Алина Яшина.

По ее словам, Ассоциация волонтерских центров давно вышла за пределы только волонтерского движения, стала системно формировать культуру взаимопомощи. «Для этого мы развиваем инфраструктурные возможности, открываем сеть Доброцентров. На сегодня уже открыто в 220 муниципалитетах, люди могут посмотреть на платформе Добро.рф, открыт ли центр рядом с ними, прийти и получить те возможности, которые есть у нас и у нашей большой сетки партнеров», – добавила Яшина.