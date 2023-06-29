Оценивать проекты НКО, реализованные на средства ФПГ, могут все жители России

Любой гражданин Российской Федерации может оценить проект, реализованный на средства Фонда президентских грантов и оставить отзыв. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любой гражданин Российской Федерации может оценить проект, реализованный на средства Фонда президентских грантов и оставить отзыв. Результаты этой оценки могут повлиять на шансы на получение новых грантов в будущих конкурсах. Об этом и о ТОП-100 лучших проектов НКО в студии «Комсомольской правды» рассказали руководитель департамента регионального развития фонда президентских грантов (ФПГ) Наталья Алиева и руководители проектов-победителей конкурсов ФПГ – исполнительный директор Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Лариса Байбородова и основатель благотворительного фонда «Дари еду» Игорь Шатунов.

Ведущий:

- И первый вопрос к Наталье. Сейчас Фонд подводит итоги очередного конкурса. Сколько проектов победили в нем, на какую сумму и какие из них самые интересные?

Наталья Алиева:

- 14 июня координационный комитет объявил результаты второго конкурса 2023 года. На поддержку презентовали более 11 тысяч проектов, получат поддержку 1504 из них. С 1 июля эти проекты уже могут начинать реализовываться.

Ведущий:

- Теперь Фонд оценивает проекты не только на стадии заявок, но и по итогам реализации. Для чего это вводилось?

Наталья Алиева:

- Вторая оценка, о которой мы говорим, она касается результатов завершенных проектов - каких результатов добилась команда поддержанного за счет президентского гранта проекта? Решены ли проблемы, которые обозначались в заявке? Удовлетворены ли те, для кого этот проект создавался? Как правило в оценке результатов реализации проектов участвуют те, кто знаком с работой организации, кто непосредственно участвовал в реализации проектов, и они изнутри видели, что происходило. И для оценка таких людей очень важна. Фонд, безусловно, видит результаты на основе документов и отчетов, которые нам направляются, но взгляд активных граждан нашей страны, наших партнеров он очень и очень важен.

В 2017 году у нас был план по-новому выстроить систему президентской поддержки, внедрить цифровизацию, упростить систему подачи заявок с точки зрения требования к документам. И следующим вызовом по завершению реализации проекта для нас было выстраивание системы оценки результатов. Вкдь на тот момент ни один институт, который распределяет государственную поддержку, полноценно не оценивал результаты завершенных проектов. Сейчас мы каждый год видим все большую и большую вовлеченность наших граждан в оценку результатов реализации проектов и понимаем, что все делаем правильно. Но хотелось бы, чтобы еще больше небезразличных людей участвовало в этом Поддерживая таким образом местные НКО, участники оценки создают условия для более устойчивого финансирования их проектов. До конца июня любой гражданин нашей страны может оценить результаты проектов, которые завершились в прошлом году.

Ведущий:

- Все-таки эксперты будут какую-то сводную цифру выводить? Все-таки успех реализованного проекта и оценка этого успеха – это очень важный показатель, потому что от него будет зависеть решение Фонда по будущим заявкам этой команды.

Наталья Алиева:

- Да, безусловно. Эксперты, грантополучатели, общественные палаты регионов, органы власти, федеральная общественная палата, а также благополучатели проектов и вообще любые небезразличные граждане России может принять участие в оценке, отметить наиболее и наименее успешные проекты.

Ведущий:

- То есть, главное – что система оценки результатов будет прозрачной?

Наталья Алиева:

- Абсолютно так. Она уже является прозрачно. Мы выносим в публичную плоскость все результаты, все реализованные проекты. Я не могу назвать это экзаменом, скорее зачетом. Потому что команды, которые по необъективным причинам неудовлетворительно реализовали своим проекты, на определенный период времени отстраняются от возможности получить президентскую поддержку. И, наоборот - те команды, которые успешно справились с реализацией проекта и вошли в ТОП-100, приобретают репутацию очень опытной организации, которая может быть учтена экспертами при оценке новых заявок на конкурс президентских грантов.

Ведущий:

- Теперь я хотел бы обратиться к вашим коллегам, к представителям проектов-победителей. Лариса Владимировна, давайте начнем с Национального Фонда защиты детей от жестокого обращения. Я так понимаю, что речь идет о вашем проекте, который называется «Добрые перемены» - расскажите, пожалуйста, об этом проекте и о том, каких целей удалось добиться, благодаря его реализации?

Лариса Байбородова:

- Наш проект «Добрые перемены» про реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения, которые проживали в детских домах и на сегодняшний день уже переданы в замещающие семьи. Мы трижды подавали его на конкурс в ФПГ и вот вновь получили финансирование, чему чрезвычайно рады. Однажды наш проект вошел в ТОП-100 лучших. Это высокая оценка нашей деятельности, такой своеобразный знак качества в некоммерческом секторе. И, как сказала Наталья, это не только дает шансы на то, что тебя поддержат вновь, но и на самом деле это открывает большие возможности для получения других источников финансирования. Этому знаку качества доверяет бизнес, доверяют регионы и благодаря этому мы можем больше привлечь в реализацию проектов различных стейкхолдеров, представителей бизнес-структур и других участников. Сегодня в «Добрых переменах» участвуют 37 детских домов из восьми регионов России. Мы занимаемся психологической реабилитацией ребятишек. Работа достаточно уникальна, практически никто в стране этим не занимается. В итоге количество учреждений, желающих вступить в этот проект, растет с каждым годом. И чем больше мы привлечем финансирования на этот проект, тем больше детей получат реальную помощь. Мы работаем по авторской методике, внедряем модель эффективной работы в детдомах. Они потом и далее работают по этой методике и ощущают заметные результаты. И безусловно, проведение этой внутренней оценки очень важно для некоммерческой организации. Спасибо Фонду президентских грантов за то, что они каждый год проводят независимую оценку реализации проектов.

Ведущий:

- То есть, вам, как грантополучателю, этот институт оценки и реализации проектов тоже нужен?

Лариса Байбородова:

- Он не просто нужен, он чрезвычайно важен! Потому что когда ты проходишь успешную оценку, когда ты получаешь такой важный знак качества ТОП-100, то ты становишься небожителем что ли в сфере некоммерческого сектора. Когда я прихожу куда-то и говорю, что наш проект вошел в ТОП-100 лучших российских проектов, то к тебе уже совершенно другое отношение и в органах власти, и в бизнес-структурах. Практически везде.

Ведущий:

- Игорь, расскажите о своем проекте «Дари еду» … И тот же вопрос – как вам этот новый институт проверки реализованных проектов?

Игорь Шатунов:

- Проект «Дари еду» появился в 2016 году. В начале мы вообще не планировали, что это станет какой-то системной благотворительной историей, но проект получил поддержку людей, а потом и стейкхолдеров, в том числе, экспертов ФПГ. Мы прошли путь от одного бокса для сбора продуктов до федерального проекта, который реализуется в 143 городах России. Мы помогаем продуктами питания и готовой едой людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Вот сейчас каждый месяц мы передаем порядка 20 тонн продуктов и около 10 тысяч обедов. Сейчас один из наших проектов оценивают эксперты и люди – он для нас очень знаковый, он вывел нас на совершенно новый уровень. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов мы открыли три небольших пищевых производства в Москве, в Нижнем Новгороде и в Ростове-на-Дону. Причем, фонд не закрыл все расходы по этому строительству, а дал такой суперважный толчок и мотивацию, в том числе, основу, благодаря которой мы смогли привлечь и остальные средства. То есть, одни нам помог с ремонтом, другие с оборудованием и так долее. И сейчас мы выставляем этот проект на оценку. Мы, кстати, тоже когда-то входили в ТОП-100, и очень надеемся войти в рейтинг второй раз. Мы получили какие-то совершенно новые компетенции в ремонте, в найме поваров, в привлечении каких-то знаменитостей в этот проект. Теперь мы благодаря этим производствам можем каждый день готовить тысячи обедов и передавать нуждающимся. И для нас эта оценка важна, так как это некая обратная связь, которая, в том числе, направляет нас в будущее. Мы понимаем, что, если этот проект оценили, значит, действительно, это что-то интересное и мы идем в правильную сторону. Как правильно сказала коллега, это некий знак качества, возможность открытия определенных дверей и укрепление собственной репутации. Поэтому это очень классный механизм, в котором мы всегда рады участвовать.

Наталья Алиева:

- Еще хотела бы сказать про ТОП-100. Мы проговорили, что происходит с теми, кто не удовлетворительно по необъективным причинам реализовал проект. А что происходит с теми, кто реализовал успешно и вошел в топ-100? Для таких наших звездочек – как мы их называем, а их уже 400, в этом году будет 500 – для них тоже есть определенные преференции. Во-первых, мы из этого списка предлагаем кандидатуры на встречу с первыми лицами страны, на крупные страновые и международные события (на ПМЭФ, ВЭФ и другие крупные экономические форумы и не только). И организуем совместно со школой управления «Сколково» совершенно уникальную образовательную программу по компетенциям, которые важно развивать в НКО. Там есть все самое лучшее, что было и есть по обучению некоммерческого сектора и лучший опыт, накопленный в Сколково по обучению бизнеса. Мы хотели дать какой-то новый импульс, и научить чему-то новому, внедрять технологии, оценивать результаты, выявлять потребности и выстраивать партнерские взаимоотношения. Не просто фандрайзинг, не просто разовое сотрудничество, а системная работа и долгосрочное партнерство. Работать по-новому, чтобы быть услышанными и бизнесом, и властью, разговаривать с ними на одном языке и при этом не забывать в первую очередь учитывать потребности людей.

Ведущий:

- Когда стартует следующий этап грантового конкурса?

Наталья Алиева:

- Мы начнем принимать заявки на первый конкурс 2024 года уже в сентябре этого года. А насчет оценки скажу одно, когда я еще не работала в Фонде, у меня очень часто возникал вопрос – вот мы платим налоги, а куда расходуются средства, где посмотреть и как высказать свою точку зрения относительно того, правильно это происходит или неправильно? И как раз оценка результатов реализации проектов – это тот самый инструмент, о котором очень часто говорят граждане нашей страны. Поэтому я призываю всех оценивать и те организации, те проекты, которые наберут больше позитивных оценок, получат больше шансов выиграть грантовую поддержку в будущем.

Ведущий:

- Спасибо вам большое за интересный разговор!