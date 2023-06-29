«Я побывала в сказке»: Девочка из Дербента раскрыла секрет, как ей удалось сфотографироваться с Владимиром Путиным

Девочка стала звездой школы Фото: СОЦСЕТИ

Девочка, сумевшая сфотографироваться с президентом России Владимиром Путиным во время его приезда в Дербент, уже стала известна на всю страну. Девочка стояла в толпе людей, встречавшей главу государства на улице. Владимир Путин сам подошел, чтобы пообщаться с жителями, так школьница и оказалась в центре внимания. Президент заметил ее и поцеловал.

- Это наша ученица, — гордо рассказала KP.RU директор школы № 1 Дербента Наида Исмаилова. - Тут президент, а она стоит в первых рядах. Я сама за ней стояла. Я думаю, боже ты мой! У нее столько счастья было, ее переполняло эмоции. Она говорила: «Прошу вас, сфотографируйтесь со мной!». Мы в шоке. Простая девчонка, 7 класс! Я была так приятно удивлена. Она и сама растерялась от неожиданности. Я видела ее глазки горящие. Она стремилась к президенту. Ребенок теперь звезда школы. Президент еще и обнял ее красиво. Он спросил: «Как вам город? Как вам парк?». Было бурное приветствие. Дербенцы молодцы, поддержали президента, встретили с таким трепетом. Он удивлен. Его поразили изменения в городе. Вы тоже к нам приезжайте.

Сайт KP.RU нашел и саму 13-етнюю школьницу. Девочку зовут Фатима, она учится в 7-м классе.

- На встречу с президентом я пошла с мамой и младшей сестрой, — рассказала KP.RU Фатима. - Мы случайно узнали от знакомых, что Владимир Владимирович приехал. И пошли туда, чтобы сфотографироваться. Идея была моя. Такой шанс выпадает один раз, почему бы им не воспользоваться. Мама меня сразу поддержала. Мы заранее приехали. Прождали семь часов, но это стоило того. Не было желания уйти, я стояла до последнего.

- А как так получилось, что президент подошел именно к вам?

- У меня было предчувствие, что он подойдет именно туда, где я стою. В момент, когда я его увидела, все начали кричать. И он подошел к нам. Я была шокирована. У меня было чувство, что я смотрю на телевизор. Я не могла поверить, что я увидела президента. Владимир Владимирович подошел сразу к нам. Сказать я ничего не успела. Меня сфотографировала моя мама. Получилось не с первого раза. Там было слишком много народу. Владимир Владимирович не всегда смотрел в камеру. Мама просила: «Владимир Владимирович, посмотрите, пожалуйста, на меня». Он меня приобнял немного.

Девочке удалось встретиться с президентом Фото: СОЦСЕТИ

- Директор школы сказала, что это было вашей мечтой?

- Это и правда была моя мечта, это была моя цель в жизни - сфотографироваться с президентом. Все одноклассники и друзья мне теперь пишут, они говорят, что это классно. Они рады, что я смогла сделать фотографию. Учителя мне говорят, что я уже звезда школы. Я так рада. Такое ощущение, что была в сказке. Моя сестра тоже рада, она смогла к нему прикоснуться. Мои родители гордятся мной. Друзья говорят, что я молодец.

Владимир путин поцеловал девочку Фото: СОЦСЕТИ

- Что хотели бы передать президенту через наше издание?

- Я хотела бы снова встретиться, только уже в другой обстановке. Я бы хотела ему сказать, что он очень искренний, хороший человек, на него должны все равняться. Я слежу за всеми новостями о президенте. Я хочу на него быть похожа.

Фатима учится в школе на «четыре» и «пять», увлекается игрой на пианино. Хочет стать юристом или экономистом.