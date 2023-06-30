«Нужен при трудоустройстве и оформлении загранпаспорта»: Все, что вы хотели знать о военном билете, но не знали, где искать

Военный билет – это один из документов воинского учета. Фото: Shutterstock

Что такое военный билет?

Военный билет – это один из документов воинского учета.

Для чего нужен военный билет?

Военный билет может потребоваться своему владельцу в следующих случаях:

- при устройстве на новое место работы. Согласно российским законам работодатель должен в обязательном порядке вести учет военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. Именно поэтому все лица мужского пола, пребывающие в запасе, должны при трудоустройстве предъявлять военный билет. После этого сотрудник, отвечающий за военно-учетную работу в организации, передает сведения в военный комиссариат, в котором работник состоит на воинском учете. Если работодатель этого не сделает, его могут привлечь к административной ответственности.

Кстати, если молодой человек имеет на руках только приписное удостоверение, а военный билет он еще не получил, то в военно-учетном столе необходимо показать именно «приписное». Но часто при приеме на работу с приписным могут отказать, что является незаконным.

Это связано с тем, что неизвестна дальнейшая судьба призывника: призовут ли его через год или через месяц после устройства на работу.

Согласитесь, не каждый работодатель примет на стажировку молодого человека, зная, что потратив время и средства на его обучение, он в итоге не сможет получить нового сотрудника, так как призывника в ближайшее время заберут в армию.

- при оформлении загранпаспорта. Без военного билета бывает сложно получить загранпаспорт для выезда за пределы Российской Федерации. Если призывник в данный момент не призван в армию, то ему обязаны выдать загранпаспорт. Военный билет или приписное не входят в исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.

Про оформление загранпаспорта без военного билета можно прочитать на сайте “ПризываНет”.

Где выдают военный билет?

Военный билет выдают в военном комиссариате по месту воинского учета.

Как получить военный билет?

Военный билет выдается всем, кто отслужил в армии, а также при поступлении в военную профессиональную образовательную организацию, успешно завершивших обучение в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса и окончивших указанные образовательные организации, при зачислении в запас Вооруженных Сил Российской Федерации (по медицинским основаниям), при освобождении от исполнения воинской обязанности по медицинским основаниям; при зачислении в запас Вооруженных Сил Российской Федерации (по достижению 27 лет), и женщинам, имеющим военно-учетную специальность.

Какой срок получения военного билета?

Срок получения военного билета зависит от причин, по которым он выдается. Так, например, согласно п. 16 Приказа Министра обороны РФ от 22 ноября 2021 г. № 700 "Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета" выдача военных билетов признанных ограниченно годными или негодными к военной службе по состоянию здоровья, подлежат зачислению в запас по месту фактического пребывания осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения призывной комиссией или получения выписки из протокола призывной комиссии субъекта Российской Федерации.

Какие документы нужны для получения военного билета?

Для того чтобы получить билет, необходимо сдать в военный комиссариат следующие документы:

- паспорт Российской Федерации — оригинал и копия;

- удостоверение гражданина подлежащего призыву на военную службу;

- фото 25x35 мм, черно-белые, матовые (часто в военкоматах просят фото 30х40) — две штуки.

Что содержится в военном билете?

- Фамилия, имя и отчество (ФИО),

- дата и место рождения, образование,

- гражданская специальность,

- решение призывной комиссии,

- отметки о прохождении военной (альтернативной гражданской) службы, должность и ВУС (военно-учебная специальность),

- воинское звание,

- государственные (ведомственные) награды и знаки,

- ранения и контузии,

- перечень вооружения и технического имущества, закрепленных за военнослужащим,

- информация о пребывании в запасе,

- сведения о прохождении военных сборов,

- антропометрические данные (рост, окружность головы, размер противогаза, ростовка (размер обмундирования обуви),

- отметки о приеме и снятии с воинского учета,

- отметка о принятии военной присяги или принесении обязательства.

Что дает военный билет в гражданской жизни?

Каких-то особых привилегий владельцу военного билета закон не предоставляет. Но часто можно слышать про следующие ограничения, связанные с отсутствием военного билета:

- согласно статье 65 Трудового кодекса РФ, при трудоустройстве, вы должны предоставлять документ воинского учета — военный билет или приписное свидетельство. При отсутствии требуемых документов работодатель вправе отказать вам в приеме на работу.

- часто, военный билет требуется при получении загранпаспорта в возрасте от 18 до 27 лет, но данное требование не является законным.

Что такое ВУС?

Военно-учетная специальность – это военная специальность военнослужащего и военнообязанного для его учета и использования в ВС РФ.

Может ли быть военный билет без ВУС?

Нет, военно-учетная специальность указывается всегда. Например, признанным ограничено годным к военной службе может указываться код ВУС 999000А, которая означает – гражданин имеет статус ограниченно годного при отсутствии какой-либо воинской специальности.

Может ли получить военный билет тот, кто не служил в армии?

Да, военный билет выдается в том числе при зачислении в запас Вооруженных Сил Российской Федерации (по медицинским основаниям), при освобождении от исполнения воинской обязанности по медицинским основаниям; при зачислении в запас Вооруженных Сил Российской Федерации (по достижению 27 лет), и женщинам, имеющим военно-учетную специальность.

Какие бывают типы военного билета?

На сегодняшний день в нашей стране существует два типа военных билетов:

- военный билет для рядового и сержантского состава (матросов и старшин);

- военный билет офицеров вооруженных сил, находящихся в запасе.

Данные типы билетов между собой отличаются не сильно, только наименованием и размером фотографии, в первом размер 30х40 мм., второй 25х35 мм.

Что делать, если потерял военный билет?

Стоит знать, что согласно «Кодекса РФ об административных правонарушениях» умышленные порча или уничтожение военного билета, а также его небрежное хранение является административным правонарушением (ст. 21.7), которое влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей. В случае утери, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту воинского учета.

Как быть, если изменились личные данные?

У гражданина, находящегося в запасе есть обязанность по сообщению в письменной или электронной форме через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) в военный комиссариат либо в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденные регистрацией, либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию либо явиться в военный комиссариат в двухнедельный срок со дня наступления указанных событий. Если у меняется фамилия, имя, отчество, то потребуется личная явка в военный комиссариат для внесения изменений и получения нового военного билета.

Можно ли купить военный билет?

Покупка военного билета, на первый взгляд, представляет собой быстрый способ освобождения от призыва на военную службу, призывник просто хочет купить свою свободу. Но у данного варианта освобождения от конституционной обязанности есть серьезные риски.

Военный билет — это документ, который бесплатно выдает военкомат, во-вторых, это уголовно наказуемое деяние: «Уголовный кодекс РФ» статья 327 (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), если призывник покупает военный билет через интернет, через знакомых или просто «в переходе». За данную покупку гражданину грозит лишение свободы до 3-х лет.

В случае, если военный билет покупается у сотрудников военкоматов или других должностных лиц, с точки зрения УК РФ квалифицируется, как дача взятки (статья 291 УК РФ), что грозит для гражданина лишением свободы до 2-х лет. И, конечно, в случае доказанного факта незаконного приобретения военного билета, вы его лишаетесь, решение о зачислении в запас будет отменено.

Есть ли сейчас из-за проведения СВО какие-то особенности с оформлением военного билета?

Нет, из-за проведения СВО законодательство, в части выдачи и оформления военного билета, не претерпело изменений.