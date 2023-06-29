РЕН ТВ представили сериал «Библиотекарь»

Игорь Твердохлебов. Фото: Ксения Угольникова, Анна Темерина, Максим Кашин

Сериал по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова создан компанией «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии».

Генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин: «Этот сериал - интересный экшен, написанный по очень кинематографичному роману. При этом он - не совсем фэнтези и не заурядный комикс. Роман Елизарова - произведение глубокое, не просто сказочка. Это серьезная социальная сатира на определенный период истории нашей страны, 90-е годы. И поэтому, несмотря на всю кинематографичность «Библиотекаря», при попытке подойти к сценарию, оказалось, что это очень сложный для экранизации материал. Команда «ВайТ Медиа», которая взялась снимать, прекрасно справилась с задачей – сериал точно погружает в атмосферу, получилось интересное авторское видение. И я уверен, что «Библиотекарь» точно «попадет» в аудиторию нашего канала».

На премьере сериала «Библиотекарь» режиссер Игорь Твердохлебов рассказал о съемочном процессе: «На съемках сериала у нас царила очень домашняя атмосфера. Ровно год назад мы почти в том же составе открывали съемочный период «Библиотекаря» и, конечно, если бы каждый из команды не вложил частичку души и сердца, этого проекта не было бы».

Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа»: «У нас невероятный актерский состав и невероятный режиссер, как и должно быть в таких больших проектах. Герои «Библиотекаря» в книгах ищут смысл, и я надеюсь, что во время просмотра сериала, каждый зритель найдет в нем свой».

Напомним, по сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает, что при загадочных обстоятельствах был убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.

Дмитрий Гранов, генеральный директор more.tv: «Мы все время экспериментируем, пытаемся найти что-то необычное для нашего зрителя, поэтому сразу согласились на сериал “Библиотекарь”, потому что увидели в нем невероятный потенциал. Проект настолько многогранный, что, несмотря на его обозначенный жанр — городское фэнтези, здесь есть и детектив, и магия, и даже драма».

Первая серия «Библиотекаря» доступна на more.tv и Wink.

Телепремьера для всей страны пройдет в эфире телеканала РЕН ТВ уже в 2023 году.

Создание проекта: компания «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии»

Онлайн-платформа: more.tv (в линейке more originals), Wink (в линейке Wink Originals)

Жанр: городское фэнтези

Количество серий: 8

Премьера: июнь 2023 года

Съемочная группа:

Режиссер-постановщик: Игорь Твердохлебов

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Юлия Сумачева, Анатолий Тупицын, Тимур Вайнштейн

В ролях: Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк.