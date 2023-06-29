Минобороны России сообщило о ликвидации двух генералов ВСУ ракетным ударом в Краматорске

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Начнем с хорошей официальной новости от Минобороны России: по уточненной информации, 27 июня, в результате высокоточного удара по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, что базировался в гостинице в Краматорске уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников.

На остальных участках линии соприкосновения без перемен: в продолжающихся атаках ВСУ на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях продолжают гибнуть сотни украинцев.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщили о массовых потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в четырех атаках киевский режим положил до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на Красно-Лиманском до 65, на Южно-Донецком и Запорожском до 135, на Купянском более 25, на Херсонском до 40.

Кроме 795 вооруженных наемников киевского режима наши воины ликвидировали склады 54-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, пару диверсионных групп, а также десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок и пикапов.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено поражение складам боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а еще 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM и одиннадцать беспилотников ВСУ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в Донецке на совещании оперативного штаба по расследованию преступлений киевского режима, что следствием принимаются меры к розыску и аресту 160 иностранных наемников из 33 стран. Среди них граждане Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. Иностранных наемников будут судить за учатие в боевых действиях против мирного населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

444 - самолета.

240 - вертолетов.

4823 - беспилотных летательных аппарата.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10402 - танка и других боевых бронированных машин.

1133 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5269 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11276 - единиц специальной военной автомобильной техники.