На уроках ОБЖ будут рассказывать о безопасности государства: зачем это нужно

В школьном расписании старшеклассников со следующего года появится новый предмет - «Основы безопасности и защита Родины». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школьном расписании старшеклассников со следующего года появится новый предмет - «Основы безопасности и защита Родины». Он придет на смену нынешнему ОБЖ — основам безопасности жизнедеятельности. Сейчас в министерстве просвещения формируется рабочая группа для разработки учебной программы, в качестве экспертов и консультантов выступят сотрудники МЧС и министерства обороны.

- Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы, - сказала заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева, выступая в четверг на круглом столе в Госдуме. - Для того, чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе.

Чиновница заявила, что одно из направлений изменений — усиление патриотического воспитания, которое будет заложено в этот предмет. Пока разработка только идет, но уже известно, что девочек будут знакомить с курсом по основам медицинской грамотности. "Причем не просто оказание первой помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь", - рассказала Тимофеева. Логично предположить, что параллельно какой-то курс будет предложен мальчикам.

Председатель ассоциации "Родительский комитет" Михаил Богданов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал изменения в школьной программе:

- Когда речь заходит о каких-либо практических занятиях на уроках ОБЖ, будь то первая медицинская помощь или действия в случае вооруженного нападения, такое можно только приветствовать. Непредвиденные ситуации в жизни случаются самые разные, и человек должен уметь наложить повязку или сориентироваться на местности.