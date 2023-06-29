ВКонтакте проведёт первый фестиваль для фанатов современной культуры — Фандом Фест

ВКонтакте объединит косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов и сериалов. Они смогут пообщаться с любимыми авторами, актёрами и создателями популярных фильмов, первыми узнать об эксклюзивных кинопроектах и новых выпусках от издательств. Фандом Фест пройдёт 10–12 ноября на одной из главных фестивальных площадок Москвы — Main Stage.

Трёхдневный фестиваль Фандом Фест подготовит для гостей выступления артистов, встречи с кумирами, конкурсы косплееров и танцев k-pop cover dance, тематические зоны и множество других активностей. Анонсы всех активностей и выступлений будут появляться в сообществе Фандом Феста.

Главной темой первого дня Фандом Феста станет юмор, его название — «Будет смешно». Перед гостями выступят звёзды стендапа, топовые стримеры и летсплееры. Второй день фестиваля будет настоящим праздником для фанатов современной азиатской культуры — он пройдёт под названием «Будет дэбак». Темой третьего дня Фандом Феста станет европейская современная культура, его название — «Будет на экранах». Гостей ждут анонсы крутых проектов и встречи с кумирами.

Ключевые события фестиваля пройдут на главной сцене: здесь гостей порадуют хедлайнеры события, пройдут конкурсы, презентации проектов и фильмов. В зоне «Игры» посетителей ждут игровые автоматы, площадка для настолок, digital-игры и онлайн-турниры. В экспозоне гости фестиваля смогут посмотреть стенды от крупнейших создателей контента и фандомов. В Лектории гостей ждут лекции от представителей индустрий и фандомов, а также питчинги. Кроме того, на фестивале можно будет купить мерч Фандом Феста, комиксы, настольные игры и многое другое. Гостей ждут автограф-сессии, фудкорт с уклоном в азиатский стритфуд, лаундж-зона и разнообразное цифровое искусство.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«В современной культуре много разнообразных направлений и трендов, которые пользуются феноменальной популярностью во всём мире и у наших пользователей. Мы хотим объединить самые востребованные темы на нашем первом фестивале фандомов, чтобы каждый мог найти что-то интересное для себя. Будет много интерактивных зон, конкурсов, мастер-классов и выступлений, а главное — атмосфера, в которой каждый сможет почувствовать себя частью большого и дружного фанатского сообщества».

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте:

«В этом году мы уже провели ряд активностей для молодёжных субкультур. Все они показали огромную вовлечённость и небывалый интерес. Мы всегда держим руку на пульсе и быстро подстраиваемся под новые технологические тенденции. Увидев интерес к различным трендовым контентным вертикалям, мы первыми решились объединить их в рамках большого офлайн-события. Название выбрали соответствующее. Ведь фандом — это и есть объединение вокруг субкультуры».

ВКонтакте регулярно организует проекты, которые объединяют молодую аудиторию. В мае соцсеть подарила Санкт-Петербургу на День города большой молодёжный фестиваль Teen City Day. На празднике перед зрителями выступили Big Baby Tape, GSPD, DEAD BLONDE, Мэйби Бэйби, Lida и Luverance. Для гостей прошли диджей-сеты, танцевальные мастер-классы и рейв-вечеринка в стиле девяностых и нулевых. Также ВКонтакте запустила проект «Фандом ВКонтакте», который объединит шесть разнообразных направлений современной культуры. Фандом в соцсети станет местом, где каждый пользователь сможет найти единомышленников, обсудить с ними интересы, а также получить эксклюзивный контент.