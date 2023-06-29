«Плевать дома будем!» - каких нам ещё не хватает штрафов

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Жителей Ярославской области будут наказывать за публичные плевки. Штраф за это злодеяние назначен весьма серьёзный - 1500 руб (при повторном нарушении - 3000 руб). Корреспондент «КП» убеждён, что подобную практику нужно расширять, причём во всех регионах.
Не надо насмешек, сарказма и травли!..
Ну да, запретили плевать в Ярославле.
А как нам ещё бескультурье унять
И сделать мир чище хотя бы на пядь?
Но чтобы народ перестал дебоширить,
Нам всё-таки списочек нужно расширить
И, в местных КоАП дружно шлёпнув печать,
На улицу выйти и штрафовать.
За то, что сморкался за деревом. Либо
За то, что таксисту не крикнул спасибо.
За то, что нет стрелок у хлопковых брюк.
За то, что напыщен с утра как индюк.
За то, что зевнул в полный голос на лавке.
За то, что на пальцах есть две бородавки.
За то, что ширинка, увы, без зубца,
К тому же застёгнута не до конца.
За то, что обдал старушенцию паром.
За то, что в автобус зашёл с перегаром.
За то, что занёс в «Пятёрочку» грязь,
Врубив на андроиде громкую связь.
За то, что смотрел втихаря из беседки,
Как светится юбка у милой соседки.
За то, что ударил ногой банкомат.
За фантик, окурки, бутылки и мат.
Сурово, зато мы с таким урожаем
Все дыры в бюджетах за день залатаем.