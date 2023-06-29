«Плевать дома будем!» - каких нам ещё не хватает штрафов

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Жителей Ярославской области будут наказывать за публичные плевки. Штраф за это злодеяние назначен весьма серьёзный - 1500 руб (при повторном нарушении - 3000 руб). Корреспондент «КП» убеждён, что подобную практику нужно расширять, причём во всех регионах.

Не надо насмешек, сарказма и травли!..

Ну да, запретили плевать в Ярославле.

А как нам ещё бескультурье унять

И сделать мир чище хотя бы на пядь?

Но чтобы народ перестал дебоширить,

Нам всё-таки списочек нужно расширить

И, в местных КоАП дружно шлёпнув печать,

На улицу выйти и штрафовать.

За то, что сморкался за деревом. Либо

За то, что таксисту не крикнул спасибо.

За то, что нет стрелок у хлопковых брюк.

За то, что напыщен с утра как индюк.

За то, что зевнул в полный голос на лавке.

За то, что на пальцах есть две бородавки.

За то, что ширинка, увы, без зубца,

К тому же застёгнута не до конца.

За то, что обдал старушенцию паром.

За то, что в автобус зашёл с перегаром.

За то, что занёс в «Пятёрочку» грязь,

Врубив на андроиде громкую связь.

За то, что смотрел втихаря из беседки,

Как светится юбка у милой соседки.

За то, что ударил ногой банкомат.

За фантик, окурки, бутылки и мат.

Сурово, зато мы с таким урожаем

Все дыры в бюджетах за день залатаем.