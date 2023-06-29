Гастрономический туризм в России: в поисках уникальных вкусов

Черноморские мидии и краснополянский мёд, воронежская мраморная говядина и чёрный зефир из столицы Черноземья, псковские улитки и камчатские крабы… Говорить о гастрономическом туризме с профессионалами - все равно что обедать в прекрасном ресторане на берегу Дона или Чёрного моря в хорошей компании.

Да, именно таким и был круглый стол «За вкусной и здоровой пищей! Гастрономический туризм в России: тренды, проблемы, перспективы» в редакции медиагруппы «Комсомольская правда». Обсуждали при этом вопросы серьёзные и системные.

СТАВКА НА ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

- Гастрономия один из способов привлечения туристов, и регионы начали это понимать, - подчёркнула Елена Сергеева, руководитель проекта «ЕСОТ - Евразийское содружество специалистов туриндустрии». И не только привлечь, но и сделать так, чтобы туристы задержались в городе подольше. И вернулись ещё раз - потому что не все успели попробовать.

ЕСОТ организовало автопробег из Москвы до курорта «Роза Хутор» - через Воронеж, Ростов и Краснодар. Только что команда проекта вернулась из автопробега по Воронежской области. В каждом регионе тестировали возможности для автомобильных и гастрономических туристов.

- В Воронежской области сделали ставку на локальные продукты. Очень многие рестораны региона предлагают воронежское мясо. А в ресторане 1586 (это год основания Воронежа) создали десерт с дополненной реальностью - из мороженого взлетает ракета! Визит на Центральный рынок Воронежа это полноценная экскурсия: там можно увидеть производство сыра, колбасы и десертов.

Марк Стаценко, шеф-повар, гастрономический амбассадор курорта «Роза Хутор», обратил внимание на важность создания гастрономических карт городов и курортов - как сделали в Сочи, например. Или даже гида по примеру «Мишлена», чтобы рестораны стремились туда попасть, а у путешественников был ориентир, куда поехать.

- На нас, поварах, лежит очень серьёзная просветительская функция. Чем глубже мы будем погружаться в историю русского гастрономического кода и рассказывать об этом гостям, тем лучше, - уверен Марк Стаценко. - Очень важно знать свои корни и стать уникальным. Например, на Сочинском гастрономическом фестивале, который пройдет на нашем курорте в первую неделю августа, мы предложим сет-меню из локальных продуктов - таких, как рапаны и черноморские мидии.

ЭТАП РОСТА

О том, что сама идея подавать блюда одно за другим в своё время пришла в Европу из России, напомнил Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра и руководитель Центра гастродипломатии РАНХиГС. И привёл убедительные цифры:

• 30% денег во время отпуска люди тратят на еду.

• 50% путешественников выбирают направления, интересные им с гастрономической точки зрения.

• Более 30 стран мира имеют официальную политику гастродипломатии - то есть позиционирования страны или региона с помощью национальной и региональной кухни.

- Между регионами России разворачивается серьёзная борьба за туристов и их деньги. Кто станет привлекательным с точки зрения гастрономической, тот и выиграет, - уверен Леонид Гелибтерман. - В каждом регионе должно быть хотя бы одно гастрономическое событие в год - федерального масштаба, а лучше международного.

- Гастрономический туризм в России переходит от этапа возникновения к этапу роста. И растёт он быстрее всех других видов туризма, - отметила Елена Ищенко, заместитель руководителя комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии, советник директора по России Всемирной организации винного туризма.

ОТ БАРАБУЛЬКИ ДО УЛИТОК

На примере Красной Поляны рассказал о развитии гастрономического туризма Андрей Шишкин, гастрономический блогер и организатор мероприятий:

- Красная Поляна - в том числе «Роза Хутор» - это уникальное с гастрономической точки зрения место. И самое главное: сюда не нужно везти туристов, они уже есть! Людей, приезжающих кататься на лыжах и гулять по горам, мы знакомим с историей и традициями Красной Поляны через те кухни, которые у нас есть. Кавказскую (баранина, хачапури, хинкали, зелень…). Кубанскую (борщи, пироги, вареники). Черноморскую (барабулька, сарган, катран, мидии). Жду с нетерпением греческой кухни, так как история Красной Поляны тесно связана с греками. Чего пока не хватает туристам - так это интерактива, гастрономических мастер-классов.

В Псковской области выращивают улиток и страусов, проводят популярную эногастрономическую ярмарку «Виноград»:

- И сыры у нас делают. И вяленые огурцы по возрождённому рецепту. В Музее народа сето туристы могут попробовать тыквенный компот и тёплый сыр с тмином, - перечисляет поводы срочно взять билеты в Псков Елена Климова, заместитель председателя Комитета по туризму Псковской области.

А в Ярославской области скоро откроется музей Музей сыра на Угличском сыродельно-молочном заводе. Туроператоры и круизные компании уже заинтересованы в организации экскурсий, поделился планами директор департамента по связям с общественностью и СМИ ГК «Агранта» Сергей Носов:

- Экскурсия будет рассчитана на полтора часа. Мы создали большой коридор с панорамными стеклами, чтобы туристы смогли посмотреть современное производство сыра. Также будет открыт зал истории и ресторан.

- Мы предлагаем гостям дегустационный сет из продуктов нашего региона - щуки, осетра, донских раков, мраморной свинины. Есть планы сделать фестиваль воронежской мраморной говядины. Это очень правильная история, если каждый регион будет делать фестивали своих продуктов - как на Дальнем Востоке проводят фестиваль гребешков «На гребне» и фестиваль крабов «Дай пять», - говорят Андрей и Виктория Матвеевы, возглавляющее воронежские рестораны El Chico и #Москва.

ЮРИДИЧЕСКИ ТАКОГО ТУРИЗМА НЕТ

- Прекрасный проект «Гастрокэмп» прошел в Калуге и на Камчатке, этим летом будет еще раз. Суть его в том, что приезжают шеф-повара и создают авторские блюда из местных продуктов. Регион получает локальное современное меню, - привела ещё один пример Елена Ищенко.

Одна из проблем гастрономического туризма - юридически его не существует!

- Официально такого вида туризма нет ни в одном государственном документе. И региональным властям сложно ему помогать. Давайте создадим основу, базу, в том числе юридическую, - призвал Леонид Гелибтерман.