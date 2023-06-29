В Львовской области нашли замену снесенному памятнику "Родина-мать"

Нет такого дна, которое бы ни пробили сторонники киевского режима, стремясь доказать, что "вони – не москали". И не надо даже специально ничего придумывать про них, потому что наша фантазия все равно спасует, она должна будет признать свое бессилие, столкнувшись с украинской реальностью.

В поселке Брюховичи недалеко от Львова стоял памятник "Родина-мать". Никого не трогал, но тут на Украине случилось, сами знаете что, и началось – декоммунизация, деколонизация, дерусификация и прочие последствия "майдана головного мозга". И, естественно, что на нынешней Украине "Родина-мать" не могла уцелеть по определению. Ей там нечего делать, она – враг для нацистов, коллаборантов и их последователей.

Логично было предположить, что "Родину-мать" на Украине, да еще на Западной и под Львовом неминуемо снесут. И ее действительно на днях снесли. Это женщина, которая держит на коленях павшего воина (такова скульптурная композиция), честно говоря, еще очень долго продержалась. Но на этом "сказка" не заканчивается, а только начинает сказываться.

Советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик предложил на месте памятника женщине, оплакивающей павшего воина-сына установить памятник … чебуреку.

Я вот тоже сначала не поверил своим глазам и перепроверил. Нет, все правильно – памятник чебуреку. Вкусная и полезная (на самом деле - нет) пища, к тому же приятная на взгляд и на ощупь… Даже почему-то не Степану Бандере и не эсэсовской дивизии "Галичина", в которую вступали местные уроженцы 80 лет назад. Чебуреку.

И это, пожалуй, лучше всего говорит о внутреннем мире современных сторонников режима, их духовных ценностях и предпочтениях. Впрочем, это ведь еще Гоголю сформулировал предел мечтаний хохлов на примере запорожца Пацюка – "ничего не работать, спать три четверти дня, есть за шестерых косарей и выпивать за одним разом почти по целому ведру", но даже для еды не предпринимать никаких усилий: "В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать".

Высшая ценность ми смысл всей жизни таких вот индивидов – это жрачка, хрючево. И не просто хрючево, а побольше. Какая Родина, какая мать? Его величество чебурек. А ежели еще сало с горилкой, то жизнь совсем удалась.

По мощам и елей, как сказал один патриарх Русской церкви, правда, совсем по другому поводу. Большего они не достойны. И Родина у тебя, укр – чебурек, и вместо сердца вареники с салом.

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