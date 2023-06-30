Более половины россиян начали дружить со спортом

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Благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», который стартовал 1 января 2019 года, физическая культура становится доступнее для всех жителей России. А это значит, что и качество жизни россиян будет только повышаться, ведь спорт - это здоровье, красота и активная общественная жизнь. Так что со своей задачей кураторы проекта неплохо справляются - по итогам 2022 года показатель вовлеченности людей в этот вид деятельности достиг 51,3%. К 2030 году в планах увеличить этот показатель до 70%.

ТРЕНИРУЕМСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В рамках проекта в России установлено свыше 400 тысяч спортивных объектов. К ним относятся стадионы, ФОКи, бассейны, ледовые арены и другие. Только в прошлом году были сданы 70 таких объектов, еще 80 установят в течение 2023 года. Об этом говорилось в презентации вице-премьера Дмитрия Чернышенко, которую он представил по итогам 2022 года. По его словам, уже более 11 млн россиян могут одновременно пользоваться спортивными объектами.

Кроме того, в рамках проекта во всех регионах страны проводятся различные мастер-классы, спортивно-образовательные программы, массовые утренние зарядки, тренировки и соревнования. Среди них самыми популярными стали «Лыжня России», «Оранжевый Мяч», «Кросс Нации», «Декада спорта и здоровья» и «День Физкультурника». А еще благодаря проекту проходит Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре», принять участие в котором могут активисты со всей России. Победители получают призы и возможность масштабировать свои проекты. В мае 2023 года завершился уже 3-й сезон конкурса. Всего в конкурсе приняли участие уже более 11 тысяч проектов. Четвертый сезон стартует этой осенью! Конкурс организует АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

«Ощутимый вклад в популяризацию спорта вносят некоммерческие организации, которые реализуют интересные и яркие проекты. Они проделывают масштабную и высокоэффективную работу по вовлечению людей: обучают специалистов, организуют бесплатные тренировки, проводят праздничные фестивали и соревнования, обеспечивают участников необходимым инвентарем», - прокомментировал промежуточные итоги реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» министр спорта РФ Олег Матыцин.

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КСТАТИ

На сайте норма-спорт.рф запустили интерактивную карту спортивных объектов, расположенных во всех регионах России. Карта включает название объекта, адрес и контактные данные. Теперь каждый любитель спорта сможет найти ближайшую к дому спортивную площадку или комплекс и начать тренировки.

«По нашим исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Чем чаще люди занимаются спортом, тем они более счастливы. Если среди тех, кто занимается спортом всего несколько раз в год, счастливы всего 54%, то среди тех, кто делает это несколько раз в неделю, - 81%. Наша ключевая задача - вовлечь как можно больше граждан в активный образ жизни и напомнить, что физическая активность - это отличный способ найти в себе ресурсы и силы для учебы, работы, семьи и хобби. Ведь спорт не отнимает время, а, наоборот, его приумножает. Мы разработали специальную интерактивную карту спортивных объектов, чтобы каждый любитель спорта мог без труда найти ближайшую к дому площадку и получить дневную дозу энергии для реализации своих самых амбициозных планов», - рассказала «КП» генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Осталось дело за малым, надеть спортивный костюм, обуть кеды и выбрать на карте ближайший к дому спортивный объект. И хорошо позаниматься! В итоге и здоровье улучшится, и счастья прибавится.

БУДЬ ГОТОВ!

За время реализации проекта в регионах построили более 1,7 тысячи спортивных площадок для подготовки жителей страны к выполнению нормативов комплекса ГТО. На сегодняшний день в России работает более 2,6 тысячи центров тестирования ГТО, где любой желающий может проверить свою силу, ловкость и скорость абсолютно бесплатно.

Справка «КП»: ГТО - это комплекс нормативов, утвержденный 11 марта 1931 года. Тогда сразу во всех общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР была внедрена единая унифицированная программа физкультурной подготовки. В современном виде комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден 24 марта 2014 года Указом Президента России Владимира Путина в целях оздоровления нации.

В 2019 году комплекс ГТО вошел в состав федерального проекта «Спорт - норма жизни». Сегодня он, как и 90 лет назад, включает бег, прыжки, метание гранаты, плавание, лыжные гонки, стрельбу и другие виды спорта. В прошлом году более 2,64 млн россиян прошли регистрацию на официальном интернет-портале ГТО. Большая часть из них при выполнении нормативов ГТО успешно прошли испытания на знаки отличия. Кстати, выполнение нормативов позволяет получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз. Сдавшим на «золото» могут назначить повышенную стипендию.

Выполнить нормативы может любой человек от 6 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Для этого надо зарегистрироваться на Федеральном сайте комплекса ГТО и представить справку из поликлиники.

Нормативы сдачи ГТО зависят от пола и возраста, они могут включать бег, отжимания, приседания, скандинавскую ходьбу, наклоны и другие упражнения.