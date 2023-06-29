Пользователи смогут находить романтические отношения в отдельном приложении VK Знакомств

Новое приложение поддерживает все существующие функции сервиса VK Знакомства

ВКонтакте представила бета-версию отдельного приложения VK Знакомства для мобильных устройств Android. В ближайшее время появятся версии для iOS и RuStore. Пользователи получили возможность выбирать, где им удобнее искать пару и новых друзей: в сервисе внутри ВКонтакте или в отдельном приложении. Технологические возможности платформы VK Mini Apps позволили ускорить адаптацию продукта для запуска клиентов на мобильных платформах.

Новое приложение поддерживает все существующие функции сервиса VK Знакомства: можно искать романтические отношения, выбирая понравившихся людей, общаться после взаимной симпатии, пользоваться автоматическим подсказками в чате, участвовать в различных акциях.

Зарегистрироваться и войти в приложение можно с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кросс-платформенное использование сервиса: история мэтчей и чатов из мини-приложения синхронизируются с мобильным приложением VK Знакомства. При этом пользователи VK Знакомств не встретят в сервисе своих друзей из ВКонтакте и пользователей из черного списка — так сохраняется приватность для комфортного общения.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Запуск приложения VK Знакомства откроет новые возможности для общения пользователям, которые предпочитают отдельные приложения для разных вопросов. Мы постоянно работаем над технологичностью нашего дейтинг-сервиса: используем непрерывно обучающиеся алгоритмы в выдаче анкет, помогаем начать диалог с новыми людьми с помощью подсказок, внедряем технологии обнаружения нежелательных собеседников. Всё это делает VK Знакомства востребованным, современным и безопасным сервисом для поиска новых знакомств и романтических отношений: в июне мы отметили круглую цифру — 50 миллионов мэтчей».

Александр Тоболь, вице-президент по технологиям и разработке VK, СТО ВКонтакте:

«Помимо внедрения современных технологий дейтинга, отдельное приложение VK Знакомств — ещё и новатор в размещении сервисов VK Mini Apps в качестве приложений для iOS и Android. Мы разработали инструмент, который позволит оперативно и бесшовно адаптировать мини-приложения для размещения в App Store и Google Play. В будущем планируем представить возможности этой технологии для наших партнёров, брендов, независимых разработчиков».

Сервис VK Знакомства предлагает премиум-функции для расширения возможностей профиля. Например, суперлайк позволяет добавить комментарий к симпатии: сделать комплимент или описать свои эмоции — такая реакция повышает шанс на взаимную симпатию. А премиум-подписка открывает имена тех, кто поставил лайк анкете пользователя. С ней также можно возвращаться к уже просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений и пять суперлайков в день.

VK Знакомства появились в ноябре 2021 года на базе платформы VK Mini Apps. Используя открытые технологии ВКонтакте, сервис создал алгоритмы рекомендаций партнеров по указанным в профиле интересам — от музыкальных вкусов и книг до хореографии и сёрфинга. Это значительно повышает вероятность знакомства, которое перерастёт в крепкую дружбу или романтические отношения. Активная аудитория сервиса уже составляет более 2,4 миллиона человек в месяц.