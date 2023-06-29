Чай-муляж, мусорная жаба и шутки Путина: как президент знакомился с передовыми отечественными технологиями

Владимир Путин приехал на форум «Сильные идеи для нового времени». Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

ЧАЙ ОКАЗАЛСЯ МУЛЯЖОМ

В четверг Владимир Путин приехал на форум «Сильные идеи для нового времени». По плану, выступление президента должно было начаться в час дня, но началось в три. Перед пленарным заседанием глава страны прошелся по выставке лучших отечественных брендов, и знакомство с товарами как-то затянулось.

Несколько стендов заняли отечественные марки одежды. «Береги» - экологичные вещи и аксессуары, созданные на безотходном производстве Камчатки? Bungly Boo! - образы для детей и взрослых от компании из Удмуртии; Bask - снаряжение для активного отдыха от столичного производителя.

Но вообще на выставке было много разного: и детские развивающие игрушки, и промышленные принтеры, геймерские кресла…

Путин заинтересовался замороженным чаем от российской компании Original eco food brand и согласился его попробовать. Но упаковка оказалась муляжом.

- Просил приехать в гости и сказал, что старушка-мама будет очень рада. Но адреса не оставил, — президент пересказал эпизод из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова.

- Так же и здесь, — пошутил он.

ВРОДЕ ЕРУНДА, А ХОРОШАЯ

Форум проводится в третий раз. На нем собирают самые перспективные инициативы граждан, чтобы потом они получили полноценную поддержку государства.

- Каждый год мы видим прирост числа идей. Если в 2020 году у нас было 15 тысяч заявок, то в этом году – 23 тысячи, — рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

- Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина, коллективов и, конечно, молодых творческих, научных, бизнес-команд, всех инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального, технологического потенциала, — поддержал инициативность людей Владимир Владимирович.

Дальше Путин заверил участников форума, что и среди наших товаров полно хороших. Просто часто они мало разрекламированы.

- Сейчас только на выставке и говорили об этом. Кто там с косточками чего-то придумал – вроде бы ерунда, а хорошая ерунда, полезная, особенно для семей с детьми. Но об этом никто не знает, — отметил президент.

Нашим компаниям нужно пользоваться шансом после ухода западных конкурентов.

- Даже свой уход из нашей страны некоторые превратили в громкую пиар-акцию. Не знаю, поможет пиар-акция в их бизнесе или нет – сомневаюсь, — заявил российский лидер.

МУСОРНАЯ ЖАБА

Он предложил бизнесу охотнее развиваться сначала на рынках СНГ, потом стран ШОС и БРИКС. Там и людей живет много, и деньги есть. Пока же отечественные коммерсанты успешно заменили ушедшие компании.

- У нас, слава богу, и нет пустых полок, а на это некоторые очень надеялись.

После выступления президента о своих идеях могли рассказать люди из зала. Обсуждая мусор, Владимир Владимирович вспомнил детский мультфильм.

- Для малышей есть такой мультик «Мусорная жаба». Когда что-то выращивают, используют мусор, жаба это поедает и потом это выращивают. Дело очень хорошее. Жаба молодец! Она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем, — отметил президент.