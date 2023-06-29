«Совкомбанк» упростил оформление ипотеки онлайн

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«Совкомбанк» упростил оформление ипотеки в режиме онлайн. Банк первым в стране выпустил электронную закладную, подписанную усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) со стороны клиента. Для ее создания используется сервис «Госключ» - мобильное приложение, разработанное Минцифры России для подписания юридических документов в электронном виде.

В конце мая «Совкомбанк» начал выпускать электронные закладные для рынка первичного жилья. Это стало возможным благодаря ДОМ.РФ и сервису SmartDeal.

Сейчас клиенты российских банков для подписания электронной закладной используют в основном усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Для этого необходимо явиться в офис, предъявить документы, подтверждающие идентификацию личности, и оформить заявление на выпуск электронной подписи. Это отнимает время и усложняет процесс сделки. Выпуск УНЭП в сервисе «Госключ» проходит полностью в режиме онлайн. Чтобы получить ее, клиенту нужно скачать приложение «Госключ» и зарегистрироваться в нем с помощью подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

«Возможность использования УНЭП в банковской сфере – это большой шаг в сторону упрощения и повышения доступности банковских услуг для клиентов, - рассказала руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко. – Мы начали активно выпускать электронные закладные в 2021 году, сейчас мы видим значительные преимущества электронных закладных перед бумажными. Электронная закладная – будущее ипотечного кредитования в России. Благодарим коллег из SmartDeal за помощь в организации подписания и регистрации электронной закладной с УНЭП, а также ДОМ.РФ за создание и развитие инноваций в сфере электронной закладной и электронной регистрации».

Сейчас любой ипотечный кредит в Совкомбанке можно оформить в режиме онлайн. В офисе достаточно появиться только один раз, все остальные операции – от подписания документов на кредит до регистрации права и ипотеки в Росреестре – можно сделать дистанционно. По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, россияне все активнее пользуются возможностью оформления сделок с недвижимостью в электронном виде. В перспективе упрощение этих процессов будет способствовать снижению ипотечных ставок.

«Если раньше оформление ипотеки требовало посещения офиса банка, личного обращения участников сделки в МФЦ для ее регистрации, что, в свою очередь, могло вести к затягиванию сроков оформления сделки до нескольких недель, то теперь процесс заметно упростился. При этом человеку не надо никуда ехать, даже если недвижимость находится в другом регионе. Доля электронной ипотеки в 2022 году выросла до 80% среди всех сделок. С цифровизацией регистрации связано и развитие электронной закладной, которых уже выпущено более 580 тысяч. Важным шагом стало и расширение возможности ее дистанционного оформления с помощью УНЭП. На мой взгляд, это позволит существенно упростить процесс оформления ипотеки и в перспективе создаст необходимые предпосылки для снижения ипотечных ставок», – отметила Светлана Некрасова.

В конце 2022 года вступили в силу законодательные поправки, значительно упрощающие процесс внесения изменений в закладные после завершения строительства. Рынок электронных закладных продолжает расти: в 2023 году их доля в общем объеме выдаваемой ипотеки выросла в 1,5 раза и достигла 22%.

«Возможность использовать УНЭП – это серьезный шаг в сторону упрощения процедуры оформления электронной закладной. В декабре прошлого года мы провели пилотные сделки, изучили процесс и реализовали подписание документов УНЭП. Первыми новый функционал опробовали в Совкомбанке. Теперь мы готовы представить новую возможность работы с е-закладными на рынок», - рассказал директор по продукту SmartDeal Руслан Ахмеров.

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