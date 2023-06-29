Украина тайно вывезла на Запад ценнейшие иконы: о «новой экспозиции» проговорились в Лувре

В пресс-служба Лувра «Комсомолке» подтвердили, что в Париже иконы оказались, благодаря «успешной секретной операции, беспрецедентной по своему характеру и размаху» Фото: EAST NEWS

Открывшаяся в Лувре в середине июля выставка древних византийских икон, как утверждают французские СМИ, поставила своей целью «их эвакуацию с целью сохранения». Четыре из шестнадцати шедевров (это подтверждают и в Лувре) являются первыми в истории человечества свидетельствами иконописного искусства.

Их привезли в Париж из Киева. Директор Лувра Лоранс де Кар перед открытием выставки публично заявила, что речь идет всего лишь о временном хранении, «до окончания военного конфликта». Затем началась череда событий: в Лувре спешно открыли новый отдел – византийского и восточно-христианского искусства, затем объявили, что одиннадцать икон отправили куда-то на реставрацию; оставшиеся четыре (плюс одно мозаичное панно) выставили. И теперь никто не может сказать – вернутся ли бесценные святыни в цитадель православия.

В пресс-служба Лувра «Комсомолке» подтвердили, что в Париже иконы оказались, благодаря «успешной секретной операции, беспрецедентной по своему характеру и размаху». В музее их будут не только выставлять, но и «подвергать глубокому анализу и изучению».

Обрадованные столь удачному приобретению музейщики в порыве восторгов выдали тайну: они настойчиво просили поблагодарить французское посольство в Киеве за оказанное содействие.

Несложно предположить, что французы воспользовались каналами дипломатической почты для переправки предметов искусства за рубеж. А иначе за что еще Лувру благодарить дипломатов, в начале специальной военной операции спешно бежавших из Киева, а теперь вот со знанием дела отбирающих на Украине предметы искусства «для эвакуации». В фондах киевского Музея им. Ханенко, откуда иконы увезли в Париж, насчитывается более 25 тыс. предметов, но «эвакуировали» только их. Французы знали, что брать: эти иконы были самыми ценными экспонатами. Зато не знают, когда их вернут. На прямой вопрос в Лувре ответили коротко: Это секрет!