«Есть серьезный запрос на деятельное, а не пассивное участие в патриотизме»: как заинтересовать историей России современную молодежь?

Фото Фонда "Росконгресс"

Современные школьники недостаточно хорошо знакомы даже с относительно недавней историей России, а без этого нельзя говорить о воспитании патриотизма. Что делать? Как заинтересовать историей молодежь, которую кроме мобильных телефонов мало что интересует? Ответ попробовали найти участники сессии «Исторический суверенитет и экономическое развитие», которая прошла в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

НАЧИНАЯ С ИСТОРИИ РОДИТЕЛЕЙ

«Что нужно сделать, чтобы наши дети интересовались историей? Делать интересные исторические спектакли, снимать историческое кино, - рассуждает помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. - Делать хорошие интерактивные игры, потому что, увы, действительно молодежь сидит в телефонах. Если через эти интерактивные игры мы будем вовлекать детей в процесс созидания, в общение по интересам, в изучение истории своих родителей, предков, своей культуры - можно зайти и с этой стороны».

Элементы интерактива появятся и в новых советских учебниках истории, где размесятят QR-коды с дополнительным материалом.

«Новые учебники будут с QR-кодами. Это в порядке эксперимента. Там будут ссылки на книги, фильмы, произведения искусства», - добавил Владимир Мединский.

Операционный директор АСИ Георгий Белозеров рассказал, что в этом году на форум поступило порядка 1 тыс. идей, связанных с развитием истории России. Из них в финал вышли несколько десятков идей. Он выразил уверенность, что у этих проектов есть хорошие перспективы реализации. Среди инициатив Георгий Белозеров отметил инициативу «Организация всероссийского движения «Возрождение трудовой доблести», цель которого – повысить ценность труда, сохранить и передать молодежи исторические трудовые традиции. Также в этом году на форум поступило большое количество идей, связанных с развитием исторических цифровых сервисов и платформ.

Проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Дмитрий Земцов привел данные исследования, согласно которым около 60 % молодежи заявили, что патриот – это человек, который знает историю своей страны и гордится ей. При этом порядка 70% респондентов утверждают, что недостаточно знают историю своей страны.

«Норма среди молодежи, что историю нужно знать, существует и довольно крепко укоренена. Есть очень серьезный запрос на деятельное, а не пассивное участие в патриотизме. По всем направлениям подготовки мы углубляем изучение истории, с этого сентября в российских университетах курс истории становится более объемным. Почва для серьезного разговора с молодежью об истории страны существует, и она благодатна. Цифровые сервисы недостаточны, чтобы этот диалог вести. Молодежь живая и хочет что-то делать», - убежден ученый.

В пример он привел студенческие экспедиции историко-культурной направленности, где молодые люди могут, например, восстанавливать старинные деревянные церкви – ежегодно в такие поездки отправляются больше 1 тыс. человек.

ВОССТАНОВИТЬ И ВОВЛЕЧЬ В ОБОРОТ

На сессии более детально рассказали о трех проектах, которые реально повышают знаний об истории России и развивают патриотизм.

Глава Агентства по сохранению и развитию исторической среды Илья Лагутин из Нижнего Новгорода представил идею создания центра компетенций сохранения и комплексного развития исторической среды. Проект поможет восстановить культурные и исторические объекты, вовлечь их в экономический оборот, распространить лучшие практики на другие города, объединить жителей и гостей Нижегородской области для изучения истории, сохранения и развития исторической среды региона.

Экосистема центра включает в себя пять направлений: «Лидеры наследия» (практическая образовательная программа, охватывающая все вопросы создания проектов по сохранению и приспособлению объектов исторической среды), «Школа реставрации» для подготовки специалистов-реставраторов, волонтерские движения в Нижегородской области (такие как «Сохранно» и «Памятно», участники которых восстанавливают заброшенные здания и ремонтируют исторические объекты), Клуб владельцев исторической недвижимости («единое окно» для инвесторов и собственников зданий, где они могут узнать о мерах поддержки по восстановлению объектов и получить помощь в преодолении барьеров) и управляющая компания, которая работает с историческими кластерами Нижнего Новгорода

Директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор презентовала идею «Добрососедство – новый уровень качества среды». Задача проекта – создать регламенты участия жителей домов в управлении и благоустройстве мест общего пользования – объектов культурного и исторического наследия, набережных, скверов, придомовых территорий. Также команда проекта предложила оказывать грантовую поддержку неравнодушным людям, которые готовы развивать свои населенные пункты и территории.

Успешным примером вовлечения граждан в работу с культурным наследием Кнор назвала фестиваль восстановления исторической среды жителями, волонтерами и спонсорами «Том Сойер Фест», который с 2015 года проводится в больше 40 городах России.

«Люди влюбляются в историю и начинают развивать свои города -это очень важный кумулятивный эффект. Мы в Самаре первыми начали развивать экономику наследия и рассказывать о ней людям. В 2015 году мы сделали первый дом, отремонтировать его стоило 250 тыс. руб. Для многих это стало очень серьезным открытием. У нас десятки проектов, мы вовлекаем и умножаем количество людей, которые любят историю», - заявила Кнор.

САМОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Аспирантка МГУ имени М.В. Ломоносова Мария Митлянская рассказала о проекте «Археономика: экономика наследия», цель которого – включить историю в экономику и повседневную жизнь граждан. Она предложила создать цифровую платформу, которая соберет все возможности для деятельного включения россиян в историю.

«Там будет возможность поддержать исторический туризм, будь то гастротуры, туры для воссоздания истории своей семьи – где родились и защищали землю ваши предки. Также можно будет записаться в археологические и этнографические экспедиции. Платформа позволит создать вокруг памятников культуры целые саморазвивающиеся экономические системы за счет проведения, например, фестивалей. Было бы замечательно разместить «цифровые двойники» объектов исторического наследия – фотографии экспонатов с редкими коллекциями народных вышивок, зодческих орнаментов, чтобы граждане могли это использовать в личных и профессиональных целях: брендировании, дизайне, образование, для реконструкции», - сказала Митлянская.