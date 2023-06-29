Визуализацию ядерной войны и ее последствий показали ученые: Жидкая лава из асфальта в городах, ядерная зима и тотальный голод

Ролик выполнен в сухом, «компьютерном» стиле, без натурализма

Массачусетский технологический институт, известнейший научный центр мирового значения, активно сотрудничающий с Пентагоном (куда без этого) выпустил (на сайте Института будущего жизни) 3-минутный ролик, в котором показал, что произойдет в результате масштабного ядерного конфликта между США и нашей страной.

Ролик выполнен в сухом, «компьютерном» стиле, без натурализма, и не поражает ни визуальными эффектами, ни новизной: абсолютно все, что там показано, обсуждается и повторяется уже лет сорок.

Кто по кому наносит удар, прямо не говорится, но из контекста как-то сразу понятно, что мы нападаем первыми. В конфликт тут же ввязываются Франция и Великобритания, «потому что они обязаны защитить США». Ну как ввязываются: Россия просто наносит удар и по ним, и все. Собственно, вся роль старой Европы – стать жертвой столкновения сверхдержав.

Если в школе вы ходили на уроки начальной военной подготовки, то вы примерно представляете, чем пугают нас из Массачусетса. Первые ядерные взрывы производят мощный электромагнитный импульс, который выводит из строя средства связи и технику. В момент взрыва огненный шар опускается прямо на улицы крупных городов, его температура – как в недрах Солнца; асфальт превращается в жидкое раскаленное море. Крупные города становятся обязательной целью ударов, и причин две: там – военные объекты, и враг стремится затруднить восстановление хозяйства после конфликта. То, что Москве достанется, акцентируется особо.

Кажется, создатели ролика не очень верят в противовоздушную оборону – ни в свою, ни в нашу. На видео ракеты, хотя их пытаются сбивать, беспрепятственно летят и поражают. Спасения нет, как бы говорят нам авторы видеопроизведения.

Но, конечно, все самое плохое начнется после. Ядерный пепел поднимается вверх. Крупные города (и снова авторы выделяют Москву) горят особенно яростно и чадят особенно вредоносно. Примерно за две недели все Северное полушарие планеты заволакивает черное облако, сквозь которое не могут пробиться солнечные лучи. Становится холоднее в среднем на 20 градусов. Понятно, что ни растений, ни животноводства – и никакой еды. Народ начинает погибать с голоду. 99% жителей США, России, Европы и Китая не переживут ядерной зимы. А она может длиться годами.

Борьба за мир – давняя традиция Массачусетского института. Так, в далеком 1968 году группа преподавателей этого научного центра написала письмо против войны во Вьетнаме. В письме 50 подписантов указывали, что наука дала человеку невероятную мощь, но вторжение во Вьетнам демонстрирует, что эта мощь оказалась в руках дурного правительства, и что безответственные политики до добра не доведут. Впоследствии подписанты образовали костяк Союза обеспокоенных ученых, который старался вразумить и остановить.

Интересно, что в том же 1968 году МТИ получал от Пентагона больше денег, чем любой другой научный центр США – 110 миллионов долларов в год (но доллар был покрепче нынешнего). Это объяснялось давними связями: так, во время Второй мировой именно МТИ разрабатывал самое современное оружие для армии. Насколько мы знаем, озабоченные ученые и прочие мирные инициативы тут ничего не поменяли. В наше время Массачусетский институт входит в консорциум научных и производственных компаний, которые куют что-то там убийственное для НАТОвской военщины – наряду с Apple (привет вашему смартфону), Boeing и многими, многими другими.

Очень интересен и Институт будущего жизни, сайт которого опубликовал видео. В принципе это «внешняя пресс-служба» МИТ: его основал в 2014 году профессор Массачусетса Макс Тегмарк (мы встретимся с ним ниже), но привлекли и ученых из других вузов. В советниках ходит небезызвестный Илон Маск, который мечтает отправить на Марс «лишнее население», и чтобы непременно переселенцы дрались друг с другом за скудные ресурсы, и сам, конечно, контрактами с Пентагоном тоже не брезгует. Институт призывал принять меры против «смертоносного ядерного оружия» еще в 2018 году, а в этом году прославился тем, что потребовал на полгода заморозить работы по искусственному интеллекту. Эксперты тогда не без оснований решили, что акция была направлена не на благо человечества, а чтобы подкузьмить компании Open AI, потому что тот же Илон Маск от нее серьезно отстал, вот и захотелось форы.

В целом впечатление такое: мы, что хотим, делаем, но от последствий предупреждаем. Так сказать, люди, одумайтесь. Ну может, одумаетесь сами, и больше не будете разрабатывать вооружение для начала?

Последствия ядерного конфликта изучались в МИТ даже в тихие нулевые годы, когда о таком никто всерьез не думал. Так, МТИ проводил выставки и конференции, на которых давал слово жертвам атомного удара по Хиросиме и Нагасаки. Последняя такая выставка проводилась, насколько мы знаем, летом прошлого года.

К ученым из МТИ постоянно обращаются с вопросами, «что будет, если». Так, в конце прошлого года специалист из Массачусетса Макс Тергмак оценивал вероятность ядерного конфликта между США и Россией как один к шести. «Это как вероятность проигрыша в русскую рулетку. Много», акцентировал он. При этом профессор рассматривал приведенный в ролике сценарий конфликта только как один из возможных, и наихудший. В самом деле, кто сказал, что ядерное столкновение будет непременно глобальным, со стартом всех ракет и обменом всем боевым потенциалом? Жизнь богата нюансами. Тем не менее (вот тут примечательно), Тергмак сказал, что с вероятностью 80% НАТО вмешается в конфликт России и Украины. Вероятность того, что Россия жахнет по НАТО в ответ ядерным оружием, профессор оценивал в 70%. Суммируя эти проценты, как это принято у математиков, с помощью теории вероятности, он и вывел один к шести.

И тут, конечно, хочется мрачно пошутить, что ученые МТИ получают информацию из первых рук, ведь, как мы видели, в Пентагон они очень даже вхожи. Но шутить, конечно, не хочется.