Двух россиян пригласили в жюри "Оскара": они уже обедали с Томом Крузом и Стивеном Спилбергом

В ночь на 29 июня из-за океана пришла вроде бы неожиданная новость: российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых позвали в Американскую киноакадемию — ту, что вручает премии кинодраматургам, а еще определяет номинантов на «Оскар». Всего в академии — более 8 тысяч профессионалов из индустрии. Из России по понятным причинам в состав академии редко кто попадает. К примеру, бодибилдер, актер и режиссер Александр Невский, живущий в США (иметь американский паспорт, конечно, тоже важно). Приглашали в свое время в организацию и Андрея Звягинцева после антироссийского фильма «Левиафан», и работавших над этой картиной сценариста Олега Негина, оператора Михаила Кричмана и монтажера Анну Масс. А еще легендарного композитора Софию Губайдулину («Вертикаль», «Крейцерова соната») и петербургского документалиста Виктора Косаковского, который, разумеется, выступил против СВО.

Теперь в Голливуд зовут Максима и Евгению Арбугаевых — брата и сестру, документалистов из Якутии. Вообще говоря, якутское кино еще лет восемь назад начало стремительный взлет и с тех пор раз за разом покоряет сердца зрителей, прирастая новой и новой аудиторией.

«Любовь моя» Сергея Потапова, «Пугало» Дмитрия Давыдова (позже получил предложение от Netflix), «Царь-птица» Евгения Новикова, «Его дочь» Татьяны Эверстовой, «Черный снег» и «Айта» Степана Бурнашева и другие работы уже встали в один ряд с мейнстримным кино и назвать их местечковым заумным артхаусом язык не повернется. Не зря Алексей Балабанов так любил этот невероятно магнетический и кинематографичный регион и интегрировал его в свой мир («Река», «Кочегар»).

Что говорить, если ученик Алексея Попогребского Владимир Мункуев (этнический бурят, выросший в Якутске) снял драму «Нуучча» и отхватил за нее не только приз «Кинотавра», но и статуэтку престижного кинофестиваля в Карловых варах. Он, к слову, тоже связан с главными героями этой публикации.

Фото: кадр из фильма

Так вот, теперь американцы обратили внимание на брата и сестру Арбугаевых — они отличились, сняв в прошлом году документальный «коротыш» под названием «Выход». Его можно посмотреть бесплатно в ютубе. Картина уже претендует на «Оскар».

Фото: кадр из фильма

Получасовая лента завораживает. Она посвящена труду биолога Максима Чакилева, приехавшего к Чукотскому морю посчитать популяцию моржей. Природа в фильме не то, чтоб присматривает, а взаимодействует с человеком — парадоксальным образом очеловечивая и его, и зрителя. Все границы и дистанция наглухо стерты. Роящееся лежбище ластоногих — в шаге от камеры. Огромный живой и настоящий морж буквально человечьими глазами заглядывает в душу главному герою, находясь в одном кивке от него. Да как это возможно?!

Неудивительно, что «Выход» показали на Берлиенале, потом на фестивалях в России, затем он стал лучшим авторским фильмом фестиваля «Лавровая ветвь» и лучшим короткометражным документальным фильмом на 38-й ежегодной премии IDA Documentary Awards в Лос-Анджелесе. Кроме того, лента признана лучшим короткометражным неигровым фильмом на VI Международном Арктическом кинофестивале «Золотой ворон». И теперь справдливо номинирована на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

В начале года Арбугаевы уже летали в Голливуд и принимали участие в традиционном ланче для номинантов на «Оскар» вместе с Томом Крузом, Кейт Бланшетт, Стивеном Спилбергом и другими суперзвездами. Фото с Роджером Дикинсом — британским оператором, двукратным лауреатом «Оскара» и пятикратным обладателем премии BAFTA («Старикам тут не место», «Побег из Шоушенка», «Большой Лебовски» и др.) — улыбчивый Максим выкладывал в соцсетях.

Понятно, что геополитическая обстановка не располагает к подобострастному преклонению перед «Оскаром», где радостно отмечают русофобское кино (про немецкого пациента, к примеру) и в целом, якобы оставаясь «вне политики», последовательно гнут свою линию в отношении России (в комитет никогда не позовут «оскароносца» Никиту Михалкова, главу «Мосфильма» Карена Шахназарова, героя фильмов Тарковского Николая Бурляева и других патриотически настроенных мастеров — все это понимают), и все же не порадоваться за Арбугаевых невозможно.

— Они [Максим и Евгения] представляют из себя выдающиеся таланты в различных направлениях кино и оказали жизненно важное влияние на киноискусство и поклонников кино по всему миру, — подчеркнули руководители Американской киноакадемии Билл Крамер (гендиректор) и Джанет Янг (президент).

Не поспоришь.

Хотя поначалу вроде бы ничего не предвещало. Максим профессионально занимался хоккеем с пяти лет — в общей сложности почти 20 лет (из 31-го), нападающий. Начинал в подмосковном «Химике», состоял в системе знаменитого (почившего) мытищинского «Атланта», играл за «Газпром-ОГУ», «Оренбург», «Серебряных львов». Но потом бросил все и по предложению сестры Евгении отправился в Нью-Йорк, увлекся кино, начал помогать сестре со съемкой охотников на бивни мамонтов для черного рынка («Генезис 2.0») — так понравилось, что подал документы во ВГИК. Перед «Выходом» Максим снял четыре картины, в том числе и игровые, одну из них («Кончится лето») вместе с упомянутым выше Владимиром Мункуевым.

Евгения — фотограф. И довольно известный фотограф-документалист, научный сотруднико National Geographic Society. Училась в Нью-Йорке, воспевает Арктику, рассказывая истории о далеких мирах, о людях, которые их населяют. В 2015 году Евгения получила награду ICP Infinity Award, а также Leica Oskar Barnack Awards в 2013. Ее работы были опубликованы в различных международных журналах, таких как The New Yorker, Le Mode и National Geographic — для этого издания сделала много известных фоторепортажей, в том числе съемку Греты Тунберг для обложки «Человек года-2019».

Но между фотографом и режиссером, как известно, пропасть (что уж говорить про хоккеиста). Это две разные профессии. И все же творческий тандем сложился "химически" или генетически на удивление слаженным. Не хуже, чем у братьев Коэнов!

«Вызов» безусловно достоин «Оскара». Во-первых, это блестящая лента и поистине гипнотический киноязык. Во-вторых, молодые и талантливые авторы, которые, в отличие от учеников Александра Сокурова (Кантемир Балагов, Кира Коваленко и др.), видят родную страну живописной, прекрасной и уникальной — той, которой можно и нужно гордиться и наслаждаться, и вот им хочется пожелать всего только самого прекрасного! В-третьих, сейчас любой шажок наших людей на американской земле, которая определяет очень и очень многие процессы в мире, — уже большая победа. Нет, не в идеологическом, а в общечеловеческом масштабе. Вы только посмотрите, какими сумели Арбугаевы показать этих властных и как будто неуклюжих животных с бивнями. Какими сумели увидеть и, главное, показать природу и стихию. При помощи камеры гигантских ластоногих обратили в беззащитных существ, жизнь которых зависит от грамотного проведенного исследования ученого-отшельника. Перефразируя популярный среди подростков хит: «Дайте «Оскар» этой картине!». Якутское кино давно этого заслуживает.