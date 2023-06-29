Дельфины сюсюкают со своими малышами, как люди - с младенцами

Дельфины, точно так же как и люди, особым образом разговаривают со своими детенышами Фото: Shutterstock

О том, что у дельфинов есть свой язык было известно давно. Правда, ученые пока так и не смогли его расшифровать. Однако выяснили, что он может быть достаточно сложным. Во всяком случае афалины Акеакамаи и Феникс, с которыми исследователь Луи Херман занимался в Лаборатории морских млекопитающих на Гавайях, демонстрировали недюжинные способности понимать синтаксис человеческой речи. Например, они правильно различали и выполняли команды «положить мяч в обруч» и «положить обруч на мяч».

Однако недавно морские биологи сделали еще одно удивительное открытие: оказалось что дельфины, точно так же как и люди, особым образом разговаривают со своими детенышами. Или проще говоря - сюсюкают. Вы и сами это делаете, когда голосом Клары Румяновой из “Ну, погоди!” говорите малышу: “Ути-пути, мой холосенький! А у кого такие красивые глазки?!” Дельфины, конечно, так не говорят, они используют для общения с сородичами различные комбинации щелчков, скрипов и свистов.

Эти сигналы вот уже более 30 лет изучает Лаэла Сайиг, зоолог из Океанографического института Вудс-Хоул (США). Она руководитель программы самого продолжительного в мире исследования диких дельфинов. Ее команда работает в заливе Сарасота на полуострове Флорида с 1986 года, ученые регулярно отлавливают этих афалин, проверяют их здоровье и, прежде чем отпустить, записывают их крики.

Иногда биологам попадались мамаши с телятами, которые тоже общаются между собой. За 34 года исследований было сделано 19 записей “бесед” мамочек со своими детенышами. Недавно одна из сотрудниц лаборатории Николь Эль Хаддад решила проанализировать эти рулады и пришла к удивительному выводу: оказалось дельфины-мамы изменяют диапазон издаваемых звуков точно так же, как наши мамочки, которые производят “детский лепет” во время общения с младенцами.

- Мы были поражены тем, насколько последовательным был эффект, — призналась Лаэла Сайиг. - Мы привыкли искать слабые закономерности среди беспорядочных данных. Но в этом исследовании каждая мама без исключения обращаясь к своему детенышу изменила свой характерный свист.

Если два вида живых существ, разделенные миллионами лет эволюций сохранили этот особый “родительский язык”, значит оно выполняет какую-то важную функцию. Но какую?

Среди ученых нет единства в отношении детского лепета в исполнении человеческих родителей. Одни всячески призывают избавляться от этого умилительного сюсюкания, поскольку дети должны с самого раннего возраста привыкать к нормальной взрослой речи. В противном случае, наслушавшись, как мамы и папы коверкают язык, детишки с тяжелыми нарушениями речи попадают к логопеду.

Другие говорят: “родительский язык” - это совсем не про коверканье слов. Начнем с того, что “детский лепет” употребляют родители во всех уголках земного шара. В 2007 году психологи Грэг Брайант и Кларк Баррет из университета Калифорнии провели любопытный эксперимент: они записали болтовню мам разных национальностей со своими младенцами и со взрослыми людьми. А потом дали прослушать это аудио жителям глухой эквадорской деревни. Латиноамериканцы безошибочно определили случаи, где мамы применяли “родительский язык”.

Сторонники использования “умилительно- ласкательных” выражений объясняют: изменение интонации, выделение гласных звуков, высокая тональность голоса, сокращение слов, упрощение речевых конструкций помогают ребенку учиться разговаривать. В младенчестве мозг ребенка еще только формируется, по некоторым подсчетам каждую секунду у него образуется 700 новых синапсов (нейронных соединений). Сам малыш может сообщить о своих желаниях и проблемах окружающему миру только с помощью плача. И вот такой “спецголос” помогает ребенку разобраться в монотонном потоке окружающих звуков и понять, что обращаются именно к нему. Так налаживается связь малыша с тем, кто о нем заботится. Более того, мозг еще неговорящего малыша лучше всего реагирует на звуки именно в такой тональности. Психолог Эрик Тиссен из Университета Карнеги-Меллона приводит удивительные данные о том, что малыши, с которыми мамы сюсюкали в младенчестве, запоминали новые слова намного быстрее, чем дети с которыми разговаривали, как со взрослыми.

В общем, на начальном этапе развития сюсюканье, кажется, даже полезно. Но после 4 лет лучше “детским лепетом” уже не злоупотреблять, говорят детские психологи.

Если “родительский язык” связан с такими тонкими нюансами в области развития детского интеллекта, то выходит и интеллект дельфинов сопоставим с человеческим? А если это так, то разве не ужасно то, как мы относимся к нашим братьям по разуму? Например, на сегодняшний день в Евросоюзе только 14 из 27 государств объявили запрет на содержание дельфинов в неволе. В России аналогичная инициатива не получила законодательной поддержки. Хорошо еще, что мы не употребляем дельфинов в пищу. Но когда Высший суд будет взвешивать на чаше весов грехи человечества и благие поступки, вряд ли нам удастся это продать, как великую добродетель.