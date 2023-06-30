Кислорода оставалось на 12 минут: невероятные истории спасения затонувших подлодок

Батискаф АС-28 Тихоокеанского флота на спасательном судне "Саяны" доставлен с Камчатки во Владивосток Фото: фотохроника ТАСС.

После страшной трагедии с батискафом Титан в Атлантике, многие задались вопросом: неужели из-под воды кого-то можно спасти, если происходит авария. Можно! В истории минувшего и нынешнего веков было немало случаев успешного (полного или частичного) спасения экипажей затонувших подводных лодок и батискафов. Вот лишь некоторые из них:

1913 год

23 марта 1913 года в Либаве (Лиепае) при погружении подлодки «Минога» из-за ошибки боцмана через систему вентиляции в нее начала поступать вода. В результате за несколько минут лодка затонула на глубине 30 м. Команде удалось продуть балластную цистерну, и корма всплыла, хотя большая часть ее все равно оставалась под водой. С суши подоспели военные моряки и спасатели торгового порта. В итоге «Миногу» все-таки удалось поднять и все 30 членов экипажа оказались спасены.

1939 год

Это была одна из самых известных операций по спасению затонувшей подводной лодки.

Субмарина Squalus находилась у берегов Нью-Гэмпшира с 56 военными и тремя гражданскими на борту, когда машинное отделение затопило из-за неисправности воздушного клапана. В результате лодка легла на дно на глубине 73 метров. 26 человек погибли почти сразу же. Остальные 33 в носовых отсеках смогли отправить на поверхность воды аварийный буй.

Это была одна из самых известных операций по спасению затонувшей подводной лодки Фото: EAST NEWS

Ситуация осложнилась утечкой газообразного хлора, который сочился из аккумуляторного отсека. Но всех 33 членов экипажа подняли с судна с помощью новой спасательной камеры, хотя им из-за бессилия и пришлось подниматься по двое, что в общей сложности заняло 13 часов.

1943 год

Сентябрь 1943 года. Советская подлодка Л-20 попадает в аварийную ситуация: из-за небольшой протеки в прочный корпус начала поступать вода, в результате чего лодка «провалилась» на глубину ниже предельной. Но благодаря действиям экипажа субмарина сумела всплыть и благополучно дойти в базы. Причем Л-20 затонула в районе активных действий противника и в любом случае не могла рассчитывать на помощь с берега.

1957 год

22 августа. На Черном море из базы Балаклава выходит подводная лодка М-351. Звук команда экипажу: «Срочное погружение». Лодка планово идет ко дну, Но! Захлопка подачи воздуха к дизелям остается открытой. Субмарина ложится на илистое дно и застревает. Из-за этого аварийное продувание цистерн главного балласта не дает результатов. Она остается лежать мертвым грузом на глубине 84 метра. Обстановка осложняется штормовой погодой.

Министр обороны СССР маршал Георгий Жуков звонит командующему Черноморским флотом адмиралу флота Владимиру Касатонову: «Если лодку не поднимете и погибнут люди, будем вас судить».

К месту аварии подошли спасательные суда, субмарину зацепили тросом и буквально выдернули из-под воды. Благодаря мужеству и самоотверженности экипажа, боровшегося за живучесть 3,5 суток, и умелой работе спасателей, 26 августа, в 02.30 лодка всплыла на поверхность. Все 42 члена экипажа остались живы. Наиболее отличившиеся водолазов и спасателей наградили. А вот экипаж - «забыли».

1973 год

Неподалеку от берегов Ирландии два Роджера - Мэллинсон и Чепмен прокладывали на дне Кельтского моря телефонный кабель. Их батискаф Pisces III потерпел крушение. Но беда начиналась еще на берегу:

Подготовка к погружению шла по плану, но прямо перед ним, мужчины узнали, что с их батискафа сняты, так называемые, «плавники». Но они все равно решили спускаться.

И первое время все шло хорошо. Но когда Роджеры провели под водой около 9 часов и собирались всплывать, буксировочный трос зацепился за крепление одного из люков и вырвал его (этого бы не случилось, будь на месте те самые «плавники») и в кормовой отсек, где находилось все оборудование и автономное нефтехранилище, залилась вода. Pisces III перевернулся и начал опускаться на дно. Пилоты отключили все электрические системы, сбросили свинцовый балласт, но это не помогло. Они легли на дно на глубине 488 метров.

Аварийные системы питания отключились, и все погрузилось в полную тьму. В распоряжении Мэллинсона и Чепмена остались только фонарики и работающая система связи. Им удалось подать сигнал бедствия.

Спустя сутки на место трагедии прибыл другой батискаф. Он несколько раз пытался зацепить трос, но он все время открывался от манипулятора. Это сделали только с третьего раза. Поскольку все системы Pisces III были неисправны, регулировать всплытие оказалось невозможно - корабль из-за течения сильно болтало, экипаж был сильно истощен и обезвожен. А из-за углекислого газа попавшие в западню люди испытывали сильные головные боли.

Когда аппарат подняли наверх и вскрыли, оказалось, что воздуха внутри оставалось лишь на 12 минут...

2005 год

4 августа 2005 года. Камчатка. Бухта Березовая. Аппарат АС-28 «Приз» ВМФ России, совершает плановое погружение. На его борту семь человек: шестеро военных и представитель завода «Красное Сормово», построившего аппарат.

Спустя час после начала погружения на поверхность поступает сообщение, что АС-28 запутался в тросах береговой инфраструктуры флота. Система, которую удерживали на дне 60-тонные якоря, не отпускает маленькую подлодку.

Первоначально к операции по вызволению «Приза» были подключены спасательные суда, которые пытались вытащить его тралами. Но это не помогло.

Аппарат АС-28 «Приз» ВМФ России Фото: фотохроника ТАСС.

Через два дня Президент Владимир Путин приказывает министру обороны Сергею Иванову вылететь в Петропавловск-Камчатский для контроля за операцией.

Обстановка становилась все более напряженной. Решено было запросить иностранную помощь. Откликнулись представители сразу нескольких стран: Великобритании, Японии и США. Японцы отправили четыре корабля сил самообороны со специальным снаряжением, американцы и британцы при помощи авиации перебросили на Камчатку подводные беспилотники.

Главную роль в этой истории сыграл принадлежащий Великобритании аппарат «Скорпион-45».

Причем, когда тяжелый «Скорпион» стали выгружать на камчатском аэродроме, возникла проблема: у англичан с собой не было ничего, чтобы доставить его к морю. Тогда выручили американцы.

«Клешни» «Скорпиона» позволяли ему разрезать толстые стальные тросы. За несколько погружений «Скорпион» сумел перерезать металлические путы, державшие «Приз» на глубине.

Когда 7 августа АС-28 появился на поверхности, а из люка показались члены экипажа, глава Минобороны России Сергей Иванов победно вскинул руки. Да и у всех, кто следил за этой историей, упал камень с души: худшего не произошло!

Командир батискафа Вячеслав Милашевский сказал: «Мы до последнего верили, что нас спасут».

2013 год

В мае 2013 года судовой повар Харрисон Окене провел почти три дня под водой и выжил за счет маленького воздушного кармана, где укрылся после того, как его судно-буксир перевернулось примерно в 30 километрах от побережья Нигерии. Окене был единственным выжившим из экипажа из 12 человек; в общей сложности он провел 62 часа в Атлантическом океане на глубине около 30 метров, и при себе у него была лишь бутылка «кока-колы». Мужчина позже рассказал, что чувствовал запах мертвых тел своих товарищей и слышал, как их поедает рыба. Два фонарика, которые он нашел, отказали менее чем через день, но в конце концов его спасли дайверы, наткнувшиеся на затонувшую лодку. Окене потом еще долго снились кошмары, и хотя он поклялся никогда больше не выходить в море, с тех пор он стал коммерческим водолазом и ныряет на глубину 50 метров. На видео запечатлено удивительное спасение, когда Окене протянул руку и коснулся одного из спасателей, дав понять, что он жив.