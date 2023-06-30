Военная спецоперация на Украине 30 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 июня 2023 года.

Российские войска постепенно ликвидируют остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост в ходе разлива Днепра, который произошел на фоне разрушения Каховской ГЭС.

На Краснолиманском направлении произошла стрельба между двумя подразделениями украинских военных. Таким образом сотрудники Нацгвардии Украины пытаются пресечь самовольное оставление позиций солдатами ВСУ.

Украинские войска не создавали никаких плацдармов около Антоновского моста, расположенного в Херсонской области, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что ситуация на левобережье в Херсонской области находится под контролем сил России.

За последние двое суток российские военные уничтожили шесть лодок ВСУ, которые пытались переправить солдат на левый берег Днепра у Антоновского моста.

В результате удара по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске 27 июня было ликвидировано два украинских генерала и около 50 офицеров, а также до 20 иностранных наемников украинской армии.

ВСУ предприняли четыре безуспешные попытки прорвать российскую оборону на Донецком направлении. Подразделения группировки «Юг» сдержали натиск противника и не позволили ему добиться успеха.