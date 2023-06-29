Герой спецоперации «Z» сержант Зоткин выиграл минометную дуэль

Подполковник Лев Ключников и лейтенант Михаил Яхомов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто хорош для первой роли, не годен для второй!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил предугадывать события: «Великие приключения начинаются от малых причин».

СЖЕГ АТАКУЮЩИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Лейтенант Михаил Яхомов

«Националисты, скопив большое количество бронетехники, предприняли попытку прорыва обороны российских войск на одном из направлений. Взвод тяжелых огнеметных систем под командованием лейтенанта Михаила Яхомова, выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по наступающим силам противника. Украинские боевики, стремясь лишить российские подразделения поддержки ТОС, открыли артиллерийский огонь по позициям взвода Яхомова. Оценив обстановку, не взирая на риски для жизни и здоровья, Михаил принял решение продолжить наносить огневое поражение противнику.

Взвод под командованием Михаила, находясь под сосредоточенным огнем боевиков, проявляя мужество и отвагу, умело маневрируя на поле боя, нанес точное огневое поражение по внезапно выдвигающимся колоннам бронетехники и живой силы противника. В бою Михаил, действуя в составе расчета, уничтожил две боевые бронированные машины и большое количество живой силы противника. Понеся ощутимые потери в живой силе и технике, националисты отступили на исходные рубежи. Смелость и отвага лейтенанта Михаила Яхомова позволили российским войскам сорвать наступление противника на данном направлении».

ВОВРЕМЯ ЭВАКУИРОВАЛ МАШИНУ СВЯЗИ

Подполковник Лев Ключников

«Подразделение подполковника Льва Ключникова выполняло боевую задачу по организации и обеспечению бесперебойной связи с вышестоящим командованием.

Находясь на переднем крае обороны, Ключников вместе с подчиненными выполнял мероприятия по обеспечению устойчивой связи между командными пунктами российских войск. При попытке прорыва обороны противником Ключников оказался в зоне массированного артиллерийского обстрела, где в крайне тяжелой обстановке не допустил срывов обеспечения связи, организовал эвакуацию средства связи и личного состава из-под огня противника. Выйдя из зоны поражения вражеской артиллерии, Лев Ключников приступил к развертыванию системы связи. Благодаря умелым и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам подполковника Льва Ключникова, в кратчайшие сроки в группировке была организована связь, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне и отразить атаку противника».

ВЫИГРАЛ МИНОМЕТНУЮ ДУЭЛЬ

Сержант Валерий Зоткин

«Находясь в районе расположения батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, командир минометного расчета сержант Валерий Зоткин получил оперативную информацию о выдвижении живой силы противника на автомобилях повышенной проходимости в направлении одного из населенных пунктов. Валерий с составе группы военнослужащих выдвинулся для уничтожения боевиков. При выдвижении на рубеж обороны группа российских военных подверглась минометному обстрелу со стороны националистов. Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, Зоткин вывел подчиненный личный состав из зоны обстрела. Определив позицию вражеского миномета, Валерий выбрал выгодную позицию для ведения стрельбы по цели, оперативно развернул свое орудие и нанес ответный залп по врагу.

Сержант Валерий Зоткин

Прицельным выстрелом позиция вражеского миномета была подавлена. Противник, наращивая наступление, приступил к обстрелу позиций российских войск реактивными системами залпового огня. В ходе очередного залпа сержант получил осколочное ранение в область шеи, однако, несмотря на это, после получения первой помощи, продолжил руководить расчетом и сдерживать наступление противника. В результате четкой и слаженной работы расчета был уничтожен вражеский пулеметный расчет. По итогам боя противник не смог прорвать оборонительные рубежи российских войск и, понеся потери, отступил».