Тамара Глоба о завершении событий последних полутора лет: «Июль открывает новое время»

Астролог Тамара Глоба назвала самую важную дату лета — 17 июля Фото: Личный архив

Астролог Тамара Глоба составила новый прогноз. Глоба изучает движение планет, активность Солнца, даты рождения политиков и других влиятельных людей, которые способны оказать влияние на жизнь стран и континентов, использует другие астрологические расчеты. Тамара Глоба прогнозирует, что июль 2023 года станет важным переломным моментом для будущего многих стран.

Мы выделили 13 интересных моментов из астропрогноза Тамары Глоба на июль 2023.

- Июль – месяц Рака. Период, которым управляют великие звезды, и две из них являются особо важными: это Сириус (звезда созвездия Большого Пса) и Процион (Малого Пса). Псы – хранители, охранники всего сущего. Потому Раки интересуются всем тайным, скрытым, спрятанным. В то же время это острожные люди, которые хранят свои достижения, берегут свой дом. Но когда наступает момент битвы за свой дом, за свое имущество – они отчаянно выскакивают из засады, несмотря на инстинкт самосохранения. В то же время Раки умеют достигать больших высот, как только у них начинает получаться. Для Раков огромное значение играет Родина и эти люди являются патриотами своей истории, своих традиций, своих предков.

- 10 и 11 июля очень важные дни. Дни, когда завершаются события первой половины года. Вслед за ними - 17 июля. Это день, который своим новолунием в Раке открывает события последующего периода - на более чем полтора года.

- Июль важен и интересен тем, что он завершает большой период - 2022 года и первой половины 2023 года. Он буквально открывает новое время. Эти события приведут в нашу жизнь новых героев, людей, которые идут вперед и стремятся к новому времени для того, чтобы не только показать себя, свой авторитет, но и открыть новые пути для себя и многих людей.

- События, которые откроются в период со 2-й половины июля, реализуются во всей своей красе в конце следующей весны 2024 года и в начале лета 2024 года. Большим успехом, важными общественными, политическими результатами.

- Параллельно крупным переменам, которые придут практически во всех странах, июль откроет новые возможности для людей. Эти возможности касаются и финансов, и технических средств и личных достижений.

- Именно в июле будут решаться многие вопросы, которые касаются вопросов Родины, дома, жилья, путешествий, переездов, поиска места в жизни.

- Июль - период активной борьбы за власть, военных амбиций, период успеха многих людей, которые ищут славы, власти. Период активных боевых действий, борьбы за власть. Период поиска славы и успеха. Многие найдут в этот период свое место в этом направлении.

- Будут идти мелкие разбирательства. Период борьбы, особенно во второй и начале третьей декады июля. Период борьбы за авторитет, решения хозяйственных вопросов, припоминаний, борьбы за финансовое благополучие.

- Откроются важные вещи, касающиеся воровства и мародерства. На поверхность выйдут вещи, которые казались совершенно невозможными – это касается и политики, и хозяйственной деятельности, и финансовых направлений.

- Также июль - время любви, поиска творческих начинаний, начала новой жизни, нового поиска действительно интересного, что может быть у человека в жизни.

- Месяц бурных активных действий, связанных со стихией: и воды (когда небеса откроют свои хляби), и период пожаров.

- Важный период для будущего детей. Контролируйте все что происходит с детьми: помогайте, поддерживайте, следите за ними. Иногда спасайте их от дурных компаний.

Дни июля, требующие повышенного внимания и осторожности: 2, 4, 6, 10, 11, 15, 18, с 20 по 23, вторая половина 25 и первая половина 26, 27.