«Сначала боялась крови - стояла рядом и смотрела». Как вчерашняя школьница стала боевым фельдшером

Пусть в палатке и не операционная по последнему слову техники, но даже в таких условиях всех, попавших сюда, медрота ставит на ноги, иногда вытаскивая с того света. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медицинский взвод - это тоже солдаты, только из оружия у них - шприцы, бинты, жгуты. Они спасают раненых. В таком медвзводе под Авдеевкой служит 20-летняя девушка Ира. Служит вместе с братьями и отцом, рядом с родным поселком, где провела детство. И иногда навещает маму, живущую по соседству.

С Ирой мы встречаемся в Ясиноватой - город неспокойный, граничит с Авдеевкой, там постоянно случаются прилеты. Я стою, припарковавшись в тени деревьев. Внезапно раздается жуткий грохот. Я выпрыгиваю из кабины и укрываюсь за кирпичной стеной магазина. Но, оказалось, это всего лишь выходы реактивной артиллерии, подъехавшей слишком близко и отработавшей из лесопосадки. «Если есть выходы, будут и прилеты», - мрачно думаю я и на всякий случай остаюсь возле стены. Но прилетов нет. РСЗО ухает еще раз и затихает, меняя позицию.

В эту секунду со свистом тормозит «буханка» с красным крестом и надписью «Ксюха» на черном номере. Из нее выпрыгивает юная девушка в камуфляже и машет мне рукой: «Поехали!»

ЧТО ТЫ, ДЕВОЧКА, НЕ УЛЫБАЕШЬСЯ?

Ира - местная, родом из поселка Красный Партизан под Авдеевкой. В 2014 году, когда Ире было всего 11, детство у нее закончилось - началась война, и поселок заняли украинцы.

- Мы тогда в подвале под гаражом сделали бомбоубежище, поставили там кровати-нары и всей семьей переселились туда. Так и жили. Укропы нас не обижали, - вспоминает она. - Но потом с Украины приехали наемники. Они уже никого не жалели - выезжали в поле и просто били по нашему поселку из «Градов».

- Зачем?

- Не знаю. Тогда армии ДНР еще не было, а наемники были разные, и мне казалось, что они воюют между собой, а мирных убивают просто так.

Когда из-за обстрелов погиб сосед, семья Иры перебралась под Краматорск. Но в итоге вернулись домой, потому что не было ни работы, ни жилья. Так и остались жить на границе между двумя мирами.

- Наш поселок поделили. Украинцы построили блокпост. Проверяли документы и меня спрашивали: «Что ты, девочка, не улыбаешься?» А почему я должна им улыбаться? Причем украинцы и дээнэровцы стояли в поселке рядом. Если прилетало в чей-то дом, даже вместе помогали чинить крышу.

- Вэсэушники и дээнэровцы вместе?

- Да. Бывало, что сидели в беседке, обсуждали что-то. А потом в 16-м или 17-м году началось наступление, и украинцев выгнали. В соседнем поселке бабушка одна осталась - пишет стихи про войну. Приходит к нам и говорит: спасибо, что вы здесь! А мы ей продуктами помогаем.

Ира пришла служить сразу после школы. Так за ней и закрепился позывной «Малáя». Фото: Григорий КУБАТЬЯН

СОБИРАЛАСЬ В ШТУРМОВИКИ, НО НАПРАВИЛИ В МЕДИКИ

- Когда ты решила стать военным медиком?

- Как 18 исполнилось, так и сказала родителям, что пойду служить. Они против были, но я все равно подписала контракт. Хотела в штурмовики, но девушек не берут - направили в медики.

Ира служит с ноября 2020 года. Их медроту кидали в Попасную, Яковлевку, Врубовку, Камышеваху. Там вчерашняя школьница дослужилась до фельдшера. Сейчас заключила годовой контракт с Минобороны России. Взяла позывной «Мала я».

Но связывать жизнь с медициной она не планирует. Мечтает стать фитнес-тренером - в спортивном институте осталось учиться всего год. Правда, вместо гантелей и тренажеров тягает раненых - это нагрузка посерьезней.

- А если СВО затянется, ты еще немного подрастешь, будешь менять позывной? - задаю я шутливый вопрос.

- Если затянется, потерпим, - серьезно отвечает она. - Девять лет держались и дальше будем.

- Ты на медика училась?

- Образования нет. Но у нас была медицинская подготовка, так что я знаю, что делать. Боялась сначала, думала, что без образования ничего не смогу сделать, только наврежу. Но научилась.

- Самые страшные раны, с которыми ты сталкивалась?

- Отрыв конечностей. Сначала боялась крови, но потом привезли тяжелораненого, и бояться было уже нельзя.

- Страшно?

- Было страшно. Здесь нас сильно кроют. Это сегодня тихо. Блиндажей-то нет, но есть подвал. И в соседних разбитых домах копанки, мы туда прыгаем.

- Раненых ты сама с поля боя выносишь?

- Хлопцы выносят, ну то есть пацаны. А мы с девочками обрабатываем раны. Потом раненых увозят в госпиталь. С передовой их вывозят на «буханке», либо на бэтээре (бронетранспортер. - Ред.). Но, как правило, техникой туда не заедешь - ее сжигают сразу. Бывает, приходится 8 километров нести на руках или на войлоке. Парни и по двое, и по трое суток раненого несут.

- Часто с семьей видишься?

- Мать живет тут совсем рядом. Когда отпускают в увольнение, я ее навещаю. А отец служит со мной в медвзводе. Он был штурмовиком под Херсоном, но я попросила командира, чтобы отправил запрос, и его перевели к нам. Теперь он тоже медик, сейчас на передовой. И два брата там воюют, одному 27, другому 23.

ТОЛЬКО ПО ТРОПИНКЕ И ТОЛЬКО ДО ТУАЛЕТА

Мы проезжаем разбитый поселок Верхнеторецкое. Здесь шли серьезные бои. И сейчас над поселком поднимается дым от недавнего прилета. Слышны хлопки.

- Что-то хлопает, а я не пойму, то ли газовать, то ли выпрыгивать из машины и на землю падать! - ворчу я.

- Когда нужно будет падать, вы услышите, - насмешливо улыбается Ира и, глядя на обезлюдевший поселок, вздыхает. - Люди жили нормально и вот остались без ничего. Когда вэсэушники отсюда уходили, местных избивали, из домов выгребали все подчистую, даже трусы. Говорили: «Мамке пойдет, будет носить». А потом еще артиллерией били по каждому дому, церковь разрушили.

Объехав несколько глубоких луж, мы подъезжаем к деревенскому дому, скрытому в тени сада от вражеских беспилотников. Это медвзвод. Во дворе несколько парней-санитаров - пьют чай, травят байки, отдыхают после дежурства на передовой. Сад с виду безопасный и гостеприимный, но ходить здесь можно только по тропинке до туалета - шаг влево-вправо - всё засыпано минами.

Ира мне показывает перевязочную. Это небольшая комната, заставленная коробками с медикаментами. Окно затянуто куском черного полиэтилена, не пропускающего свет. В углу - покрытая клеенкой кровать, рядом - стойка для капельницы. С потолка на шнурке свисает лампочка, но и сам потолок опасно нависает над комнатой оголившимися досками и обломками фанеры.

- Ну да, прилетает. В огород чуть не каждый день, - рассказывает Ира. - Мы обычно в хате сидим, но если сильно припечет, бежим в укрытие. А так мы привыкшие: еще детьми гуляли - и тут, хоп, прилеты! Разбегались по укрытиям, по подъездам, пережидали, потом выходили и продолжали гулять.

САМА КОГО ХОЧЕШЬ ОБИЖУ

- Как ты в школе училась, живя с детства на передовой?

- Пока прилеты были не сильными, сами школу и восстанавливали. Мы - дети - с 13 лет крышу крыли, окна забивали. Я и брат. И еще друг мой - он погиб в Мариуполе. А теперь и восстанавливать нечего. Разбили нашу школу.

- Что ты думаешь про украинцев, которые это сделали?

- Думаю, что козлы. Иногда пленных приводят, и хотя они над нашими издеваются, мы их тут не бьем, первую помощь оказываем. Помню, у одного пузо было пробито и нога. А они нажираются наркотиков и хоть 10 суток могут так ходить, и все у него хорошо. У этого берцы были пробиты, нога загнила - вонь страшная. Мы этот ботинок даже обрезать не могли - засох. Я его еле сняла, с силой тянула. А ему даже не больно. Сидел и в одну точку смотрел.

- Ты вместе с парнями здесь живешь, тебя не обижают? Или у тебя отдельная комната?

- Я сама кого хочешь обижу, - ухмыляется Ира. - Да никто не ругается, живем дружно. С пацанами могу в одной комнате лечь, бывает, что в полях приходится ночевать, в машине. А что делать? Но всё в пределах приличий.

«МЫ ПЛЕННЫХ НЕ БЬЕМ»

Командира медвзвода, где служит Ира, зовут Ксения - позывной «Ксюха». Это ее «буханка» приезжала за мной. Ксюха была врачом в больницах Макеевки и Ясиноватой, а когда в 2014 году начались боевые действия, ушла фельдшером в артиллерийский дивизион. Сейчас руководит медвзводом. Правда, взводом это назвать тяжело: всего два врача - она и ее заместитель. Ира-«Мала я» до врача пока не доросла, хотя надежды подает.

- Она пришла такая молоденькая, 18-летняя, крови боялась, - вспоминает Ксения. - Ничего не умела, стояла рядом и смотрела. Потом я ей сказала: «Давай сама. Вдруг меня не станет». Сейчас по полной мотает, и колет, и перевязывает. Медик бы из нее получился.

Над позывным начальница медроты Ксения долго думать не стала: «Ксюха» и проще, и привычнее. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Ксения сама ездит за ранеными на передовую. Иногда берет с собой Иру.

- У нас две «буханки» и «мотолыга» (бронетранспортер. - Ред.). Если раненые тяжелые, просим в роте «бэху» (БМП. - Ред.) - она идет мягче. Мы заранее созваниваемся, узнаем, безопасно ли. Если сильный обстрел, то не едем. Вывозим по ночам. Все вокруг заминировано, только дороги пробиты, по ним и ездим.

- С началом спецоперации служба поменялась?

- До начала СВО надежды было мало. С марта прошлого года шли вперед, не успевали медикаменты и технику брать. Но интенсивность боевых действий увеличилась, войска притормозили. Но всего хватает. Хотя три машины нам разбили: автоперевязочную с кунгом сожгли «Градами», две «буханки» разбили снарядами. Даже коляски для перевозки раненых покрошили.

- Что самое страшное в работе?

- Отвечать за жизни людей. Всегда есть страх: а вдруг спасти не сможем?

«КРАСНЫЕ КРЕСТЫ МЫ НЕ НОСИМ»

Я вышел на улицу. Парни-санитары грелись на солнышке. Это Дима и Женя - молодые, сильные. Раненых носить по несколько километров - задача не для слабаков. Чем они и занимаются. Ходят ночью, прячутся от обстрелов - на одного раненого враг пожалеет снаряд, но на группу с санитарами потратит обязательно.

- Красные кресты и опознавательные знаки мы не носим, - рассказывают парни. - Медик - первоочередная цель у ВСУ. Это раньше была Женевская конвенция, разные правила, но вэсэушники давно плевали на все. Один медик вернет в строй пять бойцов пехоты, поэтому по нам и бьют.

Парни вспоминают: в 2019 году договорились с противником о прекращении огня, чтобы вывезти раненого. Бригада выехала, и ее расстреляли противотанковыми ракетами.

Вытаскивать раненых с поля боя медики могут только по дорогам, потому что все вокруг заминировано, и только ночью, чтобы не попасться на глаза врагу. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Выносить тяжелых приходится только ночью по дорогам, ведь поля и обочины заминированы, повсюду валяются «Лепестки». Хотя для дрона с тепловизором на дороге ты и ночью как на ладони. А санитары дорогу еле видят, фонари включать нельзя, и в безлунную ночь приходится идти на ощупь.

А еще на тебе броник в 18 кило, каска, разгрузка с магазинами, автомат, сумка с медикаментами, рюкзак со спальником, едой и сменной одеждой на случай дождя. И несешь раненого, который весит под 80 кило. В институте физкультуры такое не проходят. Но зачет бы поставили без экзамена.