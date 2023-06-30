Сын Джигарханяна тайно вернулся в Москву из США

Сын легендарного актёра Армена Джигарханяна Степан Фото: Мария РЕМИЗОВА

Шумный показ устроила звездный дизайнер Аника Керимова по случаю выхода совместной коллекции одежды с 11-летним сыном Филиппа Киркорова Мартином и молодым дизайнером Максимом Ситником. Среди знаменитостей, пришедших оценить модный перфоманс, корреспонденты KP.RU с удивлением заметили и сына легендарного актёра Армена Джигарханяна Степана, который долгое время живет в США. Но на днях наследник артиста неожиданно вернулся в Москву.

- Это стало своего рода традицией – каждый год я летом прилетаю к Анике на показ, - рассказывает KP.RU Степан. – В этом году она мне сказала: «Степан, мы с сыном Филиппа Киркорова Мартином сделали нечто невероятное и фееричное. Как ты можешь пропустить и не оценить?». Я изменил все планы и прилетел в Москву. Хотя у меня был длинный тур: из США я полетел на отдых в Лондон, потом в Катар, потом в ОАЭ, потом в Оман. Аника позвонила, когда я находился в Эль Кувейте. Я купил билеты и прилетел в Москву.

- Показом я очень доволен, - продолжил Степан. – Аника с Мартином показали высочайший уровень – думаю, не все западные дизайнеры могут похвастать такой одеждой. Мне очень нравится, как Филипп относится к Мартину. Он – большой молодец, что развивает в нем способности. Мне и Аника сказала, Мартин – гений!

Джигарханян и дизайнер Аника Керимова Фото: Мария РЕМИЗОВА

В звездной тусовке Степана не забыли. Перед показом он активно позировал журналистам и о чем-то общался с Наташей Королевой и ее мамой Людой, которая также гостит у дочки в Москве. Во время показа Степан засматривался на фигуристых моделей, демонстрирующих на подиуме одежду от Мартина и Аники. Хотя в туре по заграничным странам он был с некой девушкой, которая в свете с ним пока не появлялась.

- Мое сердце занято, - признался KP.RU завидный холостяк. – Свою девушку я, правда, с собой не взял. Она не очень любит тусовки, но я в этих отношениях счастлив.