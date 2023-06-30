«Не ел и не пил, пока мать не разрешила вернуться в Россию»: Татьяна Васильева рассказала о маникальном желании внуков уехать из Германии

Татьяна Васильева. Фото: кадр видео.

Недавно в семье Татьяны Васильевой случилось радостное событие: ее внуки Иван и Григорий переехали из Германии в Россию. За возвращение мальчиков на родину актриса боролась долгие восемь лет. Сейчас Ване 14 лет, Грише – 12, и они всей душой хотели снова жить в Москве. Артистка убеждена, что чужбина – не сахар. И то, что случилось с детьми ее 44-летнего сына Филиппа, – яркий тому пример.

В 2014 году бывшая жена Филиппа, актриса Анастасия Бегунова, увезла Ваню и Гришу в Германию. Отец был против отъезда детей из России, и экс-супруга просто сбежала с ними в Берлин. Ни жилья, ни работы у нее не было. Анастасия вместе с сыновьями поселилась в социальной квартире с общей кухней на несколько семей. Жилье эмигрировавшей россиянке предоставило государство. Вместо поисков работы и заботы о сыновьях Анастасия активно занялась устройством личной жизни. Вскоре она родила третьего ребенка от нового мужчины.

После переезда у Вани и Гриши начались серьезные проблемы с учебой.

«Ваню пришлось из одной школы забрать. Он был все время хуже всех, учился хуже всех. При этом не было оснований: он не идиот, должен быть отличником. Однажды Насте позвонила девочка, с которой он ходил в одну школу, рассказала об этом и стала плакать. Нам пришлось его забрать и отдать в частную гимназию. Вот что такое чужбина», - рассказала Васильева Борису Корчевникову в его программе «Жизнь и судьба».

Внуки актрисы Ваня и Гриша не хотели оставаться в Германии. Фото: кадр видео.

Поначалу Бегунова не позволяла сыновьям видеться с отцом и с бабушкой. Но после того, как Татьяна Григорьевна купила внукам по квартире в Москве, потратив на это 30 миллионов рублей, бывшая невестка смягчилась и разрешила мальчикам прилетать на родину. Внукам очень нравилось дома, они не хотели возвращаться обратно в Германию. В прошлом году Васильева побеседовала с мальчиками и предложила им остаться в Москве с отцом. Первым в Россию засобирался младший Гриша. При этом бывшая невестка актрисы была настроена резко против. По словам артистки, Грише пришлось устроить акцию протеста, чтобы убедить мать.

«Он зимой вернулся, сам. У них вот такое маниакальное решение, со слезами мамиными, недопониманием… Но они все равно приняли это решение. Гриша заперся в комнате своей и не выходил несколько дней, не ел, не пил, пока мама не сказала: “Уезжай!” И он улетел», - рассказала Васильева.

По ее словам, мальчик уже полностью адаптировался к новой жизни и говорит, что Москва – лучший город на земле.

«Он говорит: “Таня я могу жить только в Москве, я люблю только Москву!”», - поделилась Васильева.

Старшему внуку актрисы до возвращения на родину нужно было закончить школу в Германии. Однако Ваня не выдержал и уехал раньше. Уже в апреле нынешняя жена Филиппа Васильева Мария написала в соцсетях, что Иван прилетел в Москву.

«Ну наконец-то мы все вместе!» - подписала она видео встречи с мальчиком.

Филипп Васильев долго готовился к возвращению сыновей: он выделил для них отдельную комнату в своей большой квартире на Патриарших прудах, купил для мальчиков новую мебель и игрушки.

Борис Корчевников удивился, как Анастасия Бегунова отпустила старшего сына в Россию.

«Отпустила! Он же приехал к отцу, ко мне. И потом, понимаешь, с ним нельзя уже так: ему нельзя приказать жить там, где он не хочет. Он все равно бы уехал. По-любому!» - убеждена актриса.