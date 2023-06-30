53-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз

Наоми Кэмпбелл на Каннском кинофестивале в мае 2023 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наоми Кэмпбелл объявила, что стала мамой во второй раз. У 53-летней манекенщицы родился сын, о чем «черная пантера» сообщила в соцсетях. У модели уже есть двухлетняя дочь, имя девочки она держит в секрете. Второго ребенка звезды, как и ее первенца, выносила и родила суррогатная мать.

«Никогда не поздно стать мамой», - написала Наоми на своей странице, поделившись снимком малыша.

На фото двухлетняя дочка Кэмпбелл держит за руку своего новорожденного брата. Малыш одет в белый костюмчик Dolce & Gabbana и шапочку в тон. Трогательную семейную сцену запечатлел фотограф Матье Биттон.

На снимке двухлетняя дочка Кэмпбелл держит за руку своего новорожденного брата. Фото: соцсети.

Как сообщает Daily Mail, второй ребенок Наоми появился на свет в субботу, 24 июня. Сына, как и дочь, Наоми будет воспитывать одна – у нее нет любимого мужчины. Знакомые манекенщицы рассказали журналистам, что она всегда мечтала, чтобы у ее дочки появился братик.

В одном из интервью модель рассказывала, что никогда не расстается с девочкой, хотя много летает по миру. Она всегда берет дочку с собой в поездки.

- Мне повезло, что малышка любит путешествовать, как и я. Никаких хныканий при взлете или посадке. Она хорошая девочка: спит отлично, редко плачет, очень развита для своего возраста, - говорит Кэмпбелл.

А вот о личной жизни манекенщица предпочитает молчать. В последний раз Наоми позволила себе демонстрировать свои чувства на публике во время романа с российским бизнесменом Владиславом Дорониным. Их отношения длились с 2008 по 2012 год. Для ветреной темнокожей красавицы это просто рекорд – она никогда не отличалась постоянством.

Ради русского миллиардера Наоми даже переехала в Москву и попыталась полюбить русскую зиму, блины с икрой и водку. Но в итоге то ли Кэмпбелл устала от их отношений, то ли Доронин решил заменить ее более молоденькой моделью, но пара все-таки рассталась.

Сейчас Наоми живет на две страны – в США и в своей родной Великобритании.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

ТНТ получил иск за пропаганду ЛГБТ, фильм «Вам и снилось» ждёт новая экранизация, а «Давай поженимся» возвращается (подробнее)