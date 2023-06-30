НАТО получило новый ультиматум от Киева. Чем закончится эта угроза

Пресс-конференция по итогам переговоров глав семи стран НАТО в Гааге. Фото: REUTERS

НАТО в ужасе. Генсек альянса Йенс Столтенберег, в страхе роняя тапки, носится по штаб-квартире по комнатам, снося на своем пути все препятствия – Киев поставил НАТО ультиматум. И что теперь делать, как реагировать? А ведь Зеленский предупреждал и неоднократно, что НАТО без Украины – бумажный тигр, дракон из промокашки (кто взрослый, тот помнит, что это такое).

- В последние годы у НАТО было две фундаментальные слабости. Во-первых, существовало сомнение, что заработает реальная 5 статья Договора о НАТО. И мы все были свидетелями, как мир сомневался, станет ли Альянс защищать страны восточного фланга НАТО в случае российской агрессии против них. Во-вторых, многие в мире не воспринимали и не воспринимают НАТО как оборонительный альянс, приписывая ему вследствие соответствующей пропаганды какие-то там якобы агрессивные цели, - заявил Зеленский на днях в Верховной раде сразу после того, как предложил легализовать марихуану и предложил альянсу выход. - Вступление Украины в Альянс надежно ликвидирует эти две слабости НАТО.

Не поняли… Зеленского в Брюсселе не поняли, и на помощь своему президенту кинулся замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. Этот деятель в интервью агентству Reuters, расставил, как ему показалось, все точки над "Ы". Почему "Ы"? Как говорилось в одном советском фильме, "чтобы никто не догадался".

- Союзники Киева расходятся во мнениях относительно того, как быстро Украина должна вступить в НАТО, а некоторые западные правительства опасаются любых шагов, которые могут приблизить альянс к войне с Россией. Мы просим начать процедуру. Если на саммите в Вильнюсе не будет результата, у Зеленского нет ни причин, ни времени ехать. Президент не поедет на саммит, если лидеры проявят дефицит мужества, в то время, как Украина всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется с российской агрессией. Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявку на членство, сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявку, пригласив их вступить в НАТО, - припомнил Жовква НАТО обиды от Киеву от Североатлантического альянса. - Эта заявка сейчас находится на столе лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом.

- Мы просим начать процедуру, - резюмировал Жовква и, как пишет Reuters, для убедительности даже стукнул кулаком по столу.

Грозный Киев упрекает западных лидеров в "дефиците мужества". Очень грозный.

Тем временем, Зеленский выставил НАТО новые требования.

- Если НАТО мощный союз, то альянс должен заявить, что если хоть одна нога "вагнеровца" появится на территории Польши или Литвы, то весь ЧВК будет уничтожен, где бы он ни находился, - попробовал он взять НАТО на "слабо". Уж кому бы это говорить, только не Vlad Зеленский, который не может контролировать, по его собственному признанную, вырусь из запрещенных в России "Легиона "Свобода" и РДК, полностью легших под украинское военно-политическое руководство.

В Киеве даже не понимают, насколько смешно выглядят, когда надувают щеки и подирают пузико, чтобы выглядеть более угрожающими. Впрочем, далеко не все в НАТО потеряли разум. Турция и Венгрия – это как раз те самые редкие исключения, островки здравого смысла. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе на днях высказался про Украину предельно честно.

- Украина больше не суверенная страна. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем. Если американцы решат, что хотят мира, будет мир, - объяснил Орбан ситуацию с Украиной в интервью немецкому изданию Bild.

Впрочем, в нашем отечественном кинематографе есть еще более прямой отсыл к нынешнему Зеленскому и Украине.

- Ты вообще живёшь на свете по доверенности... Машина - на имя жены, дача - на моё имя. Ничего у тебя нет! Ты голодранец! – на пальцах разъяснил соотношение сил и позиции сторон герой Папанова персонажу Андрея Миронова в фильме "Берегись автомобиля".

Нет, конечно, сам лично Зеленский много богаче большинства украинцев: миллиарды на офшорных счетах, элитная недвижимость в разных странах. Но как президенту страны - та самая фраза из фильма очень подходит. И нет буквально никаких причин или поводов строить из себя что-то самостоятельно состоятельное, потому что ты сидишь на короткой цепи и будет делать ровно и в таких объемах, что и как прикажут. А уж, тем более, поедет по команде на саммит, даже пешком пойдет. Кстати, на сам саммит Зеленского никто и не приглашал, ему приказали явиться лишь на заседание Совета "Украина – НАТО", который будет организован в Вильнюсе. Так что и с этим ультиматумом Киев промахнулся. Не по той цели выстрел.

НАТО только удивляет своей неразборчивостью. Других бы уже давно стошнило от такого "союзничка", а эти все ждут, когда и кто сможет скомандовать им на Зеленского: "Фу, НАТО, фу".

P.S. Ну очень страшная угроза неприезда Зеленского в Вильнюс. А могли бы еще страшнее поугрожать. Например, что Киев перестанет просить и клянчить деньги. Это бы точно сработало.