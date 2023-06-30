Дмитрий Песков: Президент питает тёплые чувства к Дагестану

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, можно по Дагестану параллель небольшую? - с таким предложением журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в пятницу, 30 июня.

- Да, пожалуйста, - отреагировал Песков. - В связи с чем?

- Ну, просто позавчера был Дагестан у нас. (Владимир Путин посетил республику во второй половине дня 28 июня.)

Далее я напомнил пресс-секретарю, что 27 августа 1999-го Владимир Путин, тогда премьер-министр, впервые приехал в Дагестан, в Ботлихе встречался с ополченцами, которые защищали республику от банд Басаева.

И у Путина в альбоме, который ему в один из юбилеев подарили, есть даже снимок его прибытия в республику.

Там слева - глава Дагестана Магомед-Али Магомедов, справа – Игорь Бабушкин, боец ФСО, с пулеметом (ныне - губернатор Астраханской области).

Фото: Алексей КОНДРАТЬЕВ

- Я могу лишь констатировать, что, действительно, президент испытывает очень теплые чувства и к Дагестану, и ко всем народам Дагестана, и к единому народу Дагестана.

И Путин был вместе с ними и в тяжелое время, переживал с ними эти тяжелые времена.

И - разделяет с ними радость развития республики.

Это и развитие отдельно взятых городов, и реализация планов, связанных и с развитием туризма, и так далее.

Поэтому - да, действительно, он питает очень теплые чувства к Дагестану.

- Спасибо большое.

- Пожалуйста.