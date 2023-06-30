Успешный старт дня

Деловые завтраки - это не только прием пищи, но и возможность продуктивного начала рабочего дня. Фото: Shutterstock

Раз уж наш спецвыпуск посвящен экономическим форумам, так или иначе связанным с агробизнесом, то сегодня мы решили рассказать все о бизнес-завтраках - они регулярно проводятся как на крупных деловых мероприятиях, так и в малом закрытом формате. Предлагаем вам несколько идей - реализовав их, вы запросто сможете почувствовать себя делегатом какой-нибудь крутой конференции.

По сути, бизнес-завтрак - это совмещение приятного с полезным и отличный формат для нетворкинга. Как правило, меню для утренних мероприятий тщательно разрабатывается - для первого приема пищи еда должна быть полезной и сытной. Кстати, отели во всем мире руководствуются этим же принципом приготовления завтраков, пусть и в формате «шведский стол». Главными ингредиентами выступают мясные продукты, яйца и овощи - именно с этих продуктов диетологи сегодня рекомендуют начинать свой день.

Врачи диетологи отмечают, что на завтрак обязательно нужно есть животные белки, жиры и немного углеводов в качестве десерта. По их мнению, завтрак считается самым важным приемом пищи, который дает нужный заряд энергии для начала дня, активирует мозговые функции и стабилизирует уровень сахара в крови. Кроме того, регулярный прием правильной пищи утром способствует укреплению костей, улучшению работы сердца и состояния кожи.

Хорошее питание с утра - это основа здорового образа жизни и позитивного настроения.

ТОП-5 вариантов утреннего меню

Английский завтрак

Придуман и очень популярен в Англии еще со времен королевы Виктории, когда жители страны много работали и передвигались в основном пешком. Для того чтобы в холодном и влажном климате заряд энергии сохранился на протяжении всего дня, люди употребляли в пищу горячую и сытную еду.

Ингредиенты: 2 кусочка сырокопченого бекона от «Черкизово», 2 сосиски «Особенные с говядиной», 2 яйца, помидор, 2 шампиньона, 100 г фасоли в томатном соусе «Марта», хлебец, любая зелень.

Способ приготовления: обжарьте на сухой сковороде по очереди сначала бекон, потом, удалив лишний жир бумажным полотенцем, обжарьте там же сосиски, после - нарезанные грибы. Отдельно пожарьте яйца в формате глазуньи, чтобы желток оставался жидким. Помидор нарежьте дольками. Все ингредиенты красиво выложите на большую тарелку, украсив зеленью.

Американские панкейки с ветчиной, сыром и яйцами скрэмбл

Для завтрака хорошо подойдет сочетание мягких панкейков, диетической ветчины и сыра, который добавляет клейкость и аромат. Блюдо может быть как утренней закуской, так и полноценным завтраком.

Ингредиенты: 1 яйцо, стакан молока, стакан муки, 2 ст. ложки сахара и оливкового масла, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, соль по вкусу, 4 - 6 ломтиков ветчины «Нежная из индейки» от «Черкизово», 50 г сыра тертого «Гауда», 2 - 3 яйца и 150 мл молока.

Способ приготовления: смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте яйцо, молоко и масло. Туда же добавьте мелкорубленую ветчину и натертый сыр. Выпекаем панкейки на сухой сковороде до готовности с двух сторон. Отдельно смешайте яйца и молоко и обжаривайте смесь в сковороде, постоянно помешивая до желаемой степени готовности. Подавайте панкейки и скрэмбл, украсив зеленью и свежими овощами.

Стейк с яйцами по-французски

Стейк обеспечивает организм белками и железом, а яйца содержат, кроме белка, жир и витамины A, D и E.

Ингредиенты: 2 крупных куска мяса (свинина или говядина), 4 яйца, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец и зелень по вкусу.

Способ приготовления: обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. К ним добавьте мясо и обжаривайте с каждой стороны по 3 - 4 минуты. Яйца взбейте до однородной массы и обжарьте в виде омлета. Подавайте стейк на тарелке, сверху положите яйца и украсьте зеленью.

Баварский завтрак

Баварский завтрак отличается от других обилием мясных изделий, таких как колбаса, ветчина и баварские сосиски. Блюдо несложное в приготовлении и очень вкусное - оно способно удовлетворить различные вкусы и питательные потребности.

Ингредиенты: 2 сосиски «Баварские с сыром» от «Черкизово», 150 г ветчины «Праздничная», 2 яйца, 100 г огурцов, 1 редиска, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: отварите яйца в мешочек, обжарьте сосиски и ветчину. Овощи нарежьте ломтиками. Яйца разрежьте пополам и все красиво выложите на тарелку, можно добавить немного зелени (салат, шпинат и т. д.).

Омлет с куриной грудкой

Еще один отличный вариант делового завтрака - это омлет с добавлением куриной грудки. Такое блюдо является низкокалорийным, но тем не менее хорошо насыщает организм. Куриная грудка является источником белка, который необходим для строительства и восстановления тканей организма, а также для поддержания здоровья мышц.

Ингредиенты: 2 яйца, 150 г отварной куриной грудки, 30 мл молока, соль и перец по вкусу, зелень.

Способ приготовления: сделайте яично-молочную смесь, нарежьте в нее куриную грудку на маленькие кусочки. Залейте все в небольшую форму и запекайте в духовке при 180 градусах около 15 мин. Когда яичный омлет полностью будет готов, выкладывайте на тарелку и посыпьте зеленью. Также можно добавить свежие сезонные овощи.

Справка «КП»

Бизнес-завтрак - это мероприятие, которое предприниматели проводят в утреннее время для своих бизнес-партнеров. Их организуют на форумах, в ресторанах, лофтах, офисах компаний. В ходе таких совместных трапез не просто вкусно едят, но и обсуждают новости, договариваются о переговорах или дальнейшем партнерстве.