Николай Ефремов состоит на учете у психиатра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской выпал из окна своей квартиры в Москве. Колю Ефремова доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сын актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской выпал из окна своей квартиры в Москве. Все случилось на Пролетарском проспекте.

Николая Ефремова доставили в реанимацию. Врачи провели срочную операцию. Состояние 31-летнего актера оценивается как тяжелое.

Как рассказали соседи, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем. Также стало известно, что он состоит на учете у психиатра, пишет Пятый канал.

Напомним, Николай Ефремов появился на свет от третьего брака Михаила Ефремова с Евгенией Добровольской. Он пошел по стопам знаменитых родителей, став актером. Окончил ГИТИС.

В детстве выступал в составе популярного детского вокально-музыкального коллектива "Непоседы", а в 13 лет впервые появился на экранах в драме "Дунечка". В 2009 году сыграл первую по-настоящему заметную роль в фильме-сказке "Книга мастеров".

Николай женат. Влада Киселева в ноябре 2019 года родила от него дочь Аллу. Девочку назвали в честь знаменитой бабушки Аллы Покровской.