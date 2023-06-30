Tinder ушел из нашей страны: Где теперь знакомиться россиянам

Эксперт оценил последствия ухода из России известного сайта знакомств Фото: Shutterstock

Люди, как известно, встречаются, люди влюбляются, женятся. Но кому-то не везет в этом так, что просто беда! Именно для последней категории и были созданы различные сайты знакомств, один из которых – Tinder от американской корпорации Match Group.

Особенность этого сервиса: чем больше лайков набирает профиль пользователя, тем выше его рейтинг. И если ваш рейтинг совпадает с другими пользователями, то сервис, как сваха, «показывает» вас друг другу. Но одной регистрации своего аккаунта на сервере было недостаточно. Подписки на «Тиндере» были платными, и как раз они давали возможность пользоваться главными функциями сайта знакомств.

Разговоры об уходе «Тиндера» из России начались еще пару месяцев назад, когда Match Group вдруг опубликовала такую запись на своем сайте: «Мы стремимся защищать права человека. Наши бренды делают шаги к полному ограничению доступа к их услугам в России и полностью завершат выход с рынка России к 30 июня 2023 года».

На самом деле, проблемы начались еще год назад, когда Tinder исчез из магазинов AppStore и Play Market. При этом ранее скачанное приложение продолжало работать, но появились проблемы и с веб-версией. Cамым серьезным ударом стала остановка возможности оплачивать те самые подписки банковской картой или через системы ApplePay и GooglePay. На помощь, правда, вскоре пришли мобильные операторы. И это позволило владельцам зарабатывать, по данным американской маркетинговой платформы Sensor Tower, каждый месяц около $ 1 млрд. Согласитесь, не хило?

- С уходом «Тиндера» из России можно посочувствовать только самому «Тиндеру». Он теряет большой рынок, причем не только в России, но и в других странах, где был активен русскоязычный сегмент. Это и Казахстан, и Белоруссия, и даже некоторые европейские страны, - считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. – А если говорить в цифрах, то «Тиндер», конечно, не был монополистом в своей сфере. В мире достаточно сервисов знакомств с весомой капитализацией. Но его доля на нашем рынке превышала 20%. Это немало. Теперь освободившуюся нишу займут другие подобные сервисы. Например, ВКонтакте готовит к выходу самостоятельное приложение для знакомств.

Вот и телеведущая и сваха Роза Сябитова ранее в беседе с журналистами рассказала, что женихам и невестам не о чем беспокоиться: «Ушел Tinder — ничего не произошло вообще».

В подтверждении ее слов приведем данные нового исследования Rambler&Co. 30% россиян знакомятся в компаниях или через друзей и знакомых. 23% - на работе, 11% осмеливаются подойти к понравившемуся человеку на улице, 10% предпочитают курортные романы. 14% - поклонники знакомств в соцсетях и только 12% пользуются сервисами знакомств. Действительно, ничего страшного. Очевидно, что любители «Тиндера» просто переключатся на другие подобные платформы. Что, к слову, уже и происходит.

Аналитики сервиса электронных платежей ЮMoney посчитали, что со 2 мая (собственно, с момента заявления Тиндера об уходе) по 23 июня 2023 года россияне сделали на сайтах знакомств на 86% больше покупок, чем в аналогичный период 2022 года. А оборот платежей на сайтах знакомств в мае-июне 2023 года вырос в 3 раза. Судя по всему, поклонники «Тиндера» начали активно заходить на другие сервисы. Так, например, на российской платформе Mamba наибольший рост числа регистраций произошел в мае-июне 2023 года: Москва (+25%), Санкт-Петербурге (+19%), Казань, Ростов на Дону, Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород показали рост по 15%.

- Эффект от ухода такого крупного игрока, как Tinder, мы будем наблюдать еще полтора-два года: аудитория будет постепенно перетекать, а мы, в свою очередь, будем менять продукт - именно сейчас Mamba на пороге крупного ребрендинга, — отмечает Андрей Бронецкий, генеральный директор приложения для знакомств Mamba. – При этом, сейчас мы наблюдаем приток новой, премиальной IOS-аудитории, которой важно иметь VIP-статус, которая любит путешествовать и активно общается.

Кстати, на сайте знакомств Теамо тоже есть рост регистраций на 20-25%. Так что не «Тиндером», как говорится, единым.

Также глава Росмолодежи Ксения Разуева заявила, что никаких альтернатив Tinder ведомство делать не планирует. «Приглашаем всех на форумы. У нас там знакомятся люди из разных регионов России, создают проекты, заводят друзей и часто создаются настоящие крепкие семьи - по-моему, это Tinder здорового человека», — сказала она в разговоре с РИА Новости.