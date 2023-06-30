В России собрали свою первую "Ласточку": популярный поезд теперь делают без участия Siemens

Фото: sinara-group.com

Электропоезда семейства «Ласточка» строят в России с 2010 года. Созданы они были на базе немецкой платформы Desiro, а их выпуском по лицензии Siemens занимался в Верхней Пышме завод «Уральские локомотивы», который входит в холдинг «Синара — Транспортные машины». С 2011 по 2022 год было выпущено 260 составов (около 1,2–1,3 тысяч вагонов) «Ласточка» разных модификаций. Поезда активно используются в стране. Например, на Московском центральном кольце, а также в пригородных и междугородних перевозках в разных регионах России. После ухода Siemens в мае 2022 года производство электричек было остановлено. Перед производителями стояла задача создать аналог с высокой долей локализации. И, похоже, совсем скоро мы поедем на импортозамещенных «Ласточках».

С прошлого года группа «Синара» работает над проектом поездов ЭС104, локализация которых составляет около 90%. На днях первый заместитель гендиректора по технологической политике «Уральских локомотивов» Виталий Брексон опубликовал во «ВКонтакте» фото новой «Ласточки», которая проходит испытания. Поезд окрашен в красно-черно-серые цвета, на нем надпись «ЭС104-001» («001» означает, что это первый построенный поезд).

«Пошла динамика... Только начало, первые шаги, все еще впереди. Каждый новый локомотив или поезд — как ребенок... его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире, постепенно шагая в него. Всем заводчанам и нашим соразработчикам спасибо и успехов на этом пути и других, многих, надеюсь, путях. А пассажирам и эксплуатантам терпения", — написал Виталий Брексон. На этот пост обратили внимание журналисты «РИА Новости», правда, в данный момент страница Виталия Брексона в «ВК» недоступна.

Новая «Ласточка» рассчитана на перевозки на расстояния от 100 до 300 км и может разгоняться до 160 км/ч. В вагонах будут USB-разъемы для зарядки мобильников, крепления для самокатов и велосипедов, вагон-бистро. Максимальная вместимость электричек составит 1,4 тысячи человек.

В конце апреля завод «Уральские локомотивы» посетил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. На сайте компании сообщается, что чиновнику рассказали о работе над созданием новой модели пятивагонного скоростного электропоезда «Ласточка–М» из российских комплектующих. В «Синаре» подчеркнули, что сборка опытного образца близится к завершению, проходит испытания отечественное тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон до 160 км/ч и система эффективного торможения. В июне поезд должен был отправиться на испытания, что, видимо, и произошло.

Генеральный директор Группы «Синара» Михаил Ходоровский подчеркнул, что новая модель «Ласточки-М» в перспективе станет базовой платформой для линейки отечественных скоростных электропоездов.

Официально модернизированную «Ласточку» впервые представят публике в июле на «Иннопроме» в Екатеринбурге («Иннопром» — международная промышленная выставка, которая ежегодно проводится в столице Урала с 2010 года).

«Комсомольская правда» направила на «Уральские локомотивы» запрос с вопросами о том, какие характеристики будет иметь новый поезд и когда он будет запущен в серийное производство.