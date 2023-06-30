Новые правила поступления в вузы России: Абитуриентам добавят баллы за участие в СВО

Работа приемной комиссии вуза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выполнение задач в рамках специальной военной операции на Украине приравняли к индивидуальным достижениям – таким как аттестат с отличием, значок ГТО, спортивные победы, волонтерство.

За них вузы начисляют до 10 дополнительных баллов – плюсом к баллам, полученным на ЕГЭ или вступительных испытаниях. Этот бонус может дать серьезное преимущество при поступлении. Особенно если речь о топовых вузах, когда конкуренты - сплошь 100-балльники. (Вот откуда берутся в конкурсных списках участники с 310 баллами по трем предметам ЕГЭ.)

Вузы сами решают, какие достижения учитывать и как их оценивать. Обычно дают по 2-3 допбалла. В сумме должно быть не больше 10, будь у абитуриента хоть несколько достижений. За участие в СВО могут начислять даже максимальную десятку.

Льгота действует на программах бакалавриата и специалитета. Получить ее смогут те, кто проходил военную службу по призыву, по контракту, по мобилизации в Вооруженных силах РФ, а также в добровольческих формированиях. Участие в СВО будут учитывать и при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. То есть из двух абитуриентов с одинаковыми конкурсными баллами комиссия выберет участника спецоперации.

Изменения в правила приема (их вузы утвердили и опубликовали еще в ноябре) необходимо внести в кратчайший срок, говорится в письме Минобрнауки от 28 июня. Документ размещен на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

В том же письме подробно расписан порядок приема по новой -- отдельной квоте. Начиная с этого года, вузы выделяют не менее 10% от общего количества бюджетных мест для участников СВО, членов их семей, а также детей медработников, умерших в результате инфицирования COVID-19. Такие абитуриенты получают преимущественное право зачисления и участвуют в отдельном конкурсе. Кто-то – по результатам ЕГЭ или внутренних экзаменов вузов, а, например, Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети бойцов, погибших или получивших увечья, могут поступать вообще без вступительных испытаний.

Еще одна «военная» льгота - право бесплатно учиться на подготовительных отделениях федеральных вузов.

Институтам, университетам и академиям также рекомендовали предоставить материальную помощь студентам, которые являются участниками специальной военной операции (СВО), или членами их семей, а также снизить для них стоимость обучения.