Восьмилетняя девочка в эфире шоу на Первом канале подала сигнал SOS жестом: Расследовать хотели тихо, но зрители призвали к ответу

Будничную пятничную тишину и спокойствие в преддверии первого июльского денька разорвала душераздирающая новость: в эфире Первого канала девочка подала сигнал SOS. Что происходит?! В эфире программы «Мужское/женское» от 21 июня («Сутяжники») обсуждалась семья, в которой родители — классика — никак не могут поделить детей.

— 35-летний Карен Тунян из Москвы не может полноценно общаться со своей четырехлетней дочерью Миланой, — сообщал анонс. — Мужчина утверждает, что мать девочки, 31-летняя Кристина Боржова, всячески препятствует общению отца и ребенка и не исполняет тем самым решение суда. На Кристину выписано 21 административное правонарушение. Однако сама Кристина уверена, что Карен просто завидует ее счастью с другим мужчиной и мстит за неразделенную любовь.

Заглавный вопрос «Конфликт бывших: возможен ли компромисс?» не предвещал ничего особенного. Сколько у нас разделенных семей, где гордыня мешает адекватному воспитанию детей? Подробности конфликта вызывали зевоту. Мать обвинила Карена в том, что он попал кулаком по голове Миланы, когда метил по руке самой Кристины. Также женщина пожаловалась, что он выгнал ее из дома с грудным ребенком. Карен отрицал обвинения в побоях, он считает, что мать настраивает дочь против него. В общем, все сводилось к квартирному вопросу. Однако дотошные зрители обратили внимание на странное движение пальцев, которое делает восьмилетняя Вероника Боржова, обнимающая маленькую сестру Милану.

В ходе елейного рассказа про то, как девочкам классно и здорово живется с мамой («Я благодарна ей за все, мы живем очень, очень, очень дружно, особенно я сильно маму люблю») — параллельно с этим демонстрируется молельный уголок, иконы и младшая Милана неправильно, по-католически, крестится справа-налево — старшая Вероника, приобняв сестру, правой рукой сжимает и разжимает пальцы, как во время считалочки «мы писали, мы писали», а большой палец прижимает к ладони. Этот знак символизирует международный сигнал о помощи. Заметив его, зрители тут же начали бить тревогу и немедленно завалили соцсети и почту редакции программы «М/Ж» гневными сообщениями с требованием разобраться: «Мамашку надо срочно проверять, явно неадекват, не понять кого притащила в дом жить, еще и мать выгоняет», «Офигеть! Маленький ребенок знает такой жест? Жаль их», «Напишите потом итоги, вся страна ждет», «По пабликам разлетелось, что вся семья на учете стоит».

Особо мнительные начали разгонять версию пиар-акции, согласно которой наученная заранее девочка на камеру исполнила международный SOS, при этом поглядывая вбок на кого-то, словно ожидая одобрения. Слишком, мол, нарочито семафорит, не очень у нее это естественно выходит — якобы просмотры передачи решили поднять. Но все зашло слишком далеко. Пиар тут ни при чем. Как оказалось, Первый канал подал заявление в Следственный комитет сразу же после выхода выпуска программы в эфир. И, чтобы не навредить девочкам, тему не раздувал.

— Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в Следственный комитет России по г. Москве, — сообщили «КП» в редакции программы. — В данный момент Следственным комитетом проводится проверка данной семьи. Мы держим ситуацию на контроле.

Заявление было подано 21 июня, уже 27 июня пришел ответ от прокуратуры Владимирской области (видимо, по реальному месту прописки детей), что ведется доследственная проверка. Первый канал просит не педалировать тему, в виду деликатности. Детям, судя по всему, может навредить каждое неосторожное движение со стороны СМИ.

— Спешим вас успокоить: редакцией программы были предприняты все необходимые в таких ситуациях меры, — настаивает редакция программы. — Убедительно просим вас не устраивать дискуссию по этому поводу — это может негативно отразиться на судьбе детей! Будем держать вас в курсе событий.

Это же подтвердил и Александр Гордон.

— Наши редакторы заметили этот жест во время работы над программой, но об этом говорить не стали, чтобы ребенку не досталось, а обратились в органы, — пояснил ведущий.

Жест, который показывала девочка Вероника Боржова, называется Signal for Help, его вывела на просторы медиа организация Canadian Women’s Foundation. Он стал широко распространен во времена пандемии. Чаще всего связывают его с агрессией домочадцев. Откуда русская малышка могла узнать о нем? Очень просто: из социальных сетей, где много роликов с такими жестами. Особый сигнал нужен для того, чтобы жертва домашнего насилия могла позвать на помощь незаметно для агрессора.