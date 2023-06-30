Модные тренды лета: «Голые» платья как у Мэрилин Монро и корсеты в стиле Самбурской

Дизайнер Белла Потёмкина этим летом сделала ставку на бохо-шик Фото: соцсети

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала о главных трендах лета. Вот, что в этом сезоне просто обязаны носить все модницы.

«Кожа и кружево»

На подиумы снова вышли «голые» платья в стиле Мэрилин Монро.

«Голые» платья, как известно, частые гости красных дорожек мировых кинофестивалей. Первооткрывательницей этого образа была Мэрилин Монро, которая в 62 году купила такой наряд за 12 тысяч долларов. На платье кинодивы было нашито мастерицами две с половиной тысячи кристаллов. В нем Мэрилин пела на 45-летнем юбилее Джонни Кеннеди.

После этого фееричного выступления модные критики прозвали сей образ «кожа и бисер».

В 1999 году это платье было продано на аукционе за 1 миллион 300 тысяч долларов.

Историки моды подозревают, что Ким Кардашьян надела лишь копию «голого» платья Мэрилин Монро Фото: Соцсети

Недавно в этом платье появлялась светская львица Ким Кардашьян. Хотя многие уверены, что звезда соцсетей надела на дорожку копию образа Мэрилин. Мол, блондинка была намного миниатюрнее фигуристой Ким.

Но суть в том, что после этого выхода Кардашьян «голые» платья снова зашли в тренды.

- «Голые» платья поддерживают тренд так называемого бельевого стиля, - объясняет Белла Потемкин. - К подобным платьям в этом сезоне присоединяются юбки, брюки, блузы и даже пиджаки. Речь идет о прозрачных изделиях из кружева. Именно кружево убирает с образа малейший намёка на вульгарность, делает наряд более женственным. Ну и конечно же, разбавляем «голые» платья всеми атрибутами бельевого стиля: портупеями, корсетами, чулками, подтяжками, стропами.

- А самое главное - подчеркнутая талия. Утягивающие корсеты словно уносят нас в эпоху Возрождения, чьим символом несколько веков был корсет, - делится с KP.RU Белла Потёмкина.

Бузова копирует Мадонну

К слову, корсеты - излюбленный аксессуар Насти Самбурской. Артистка удачно миксует черные корсеты с джинсами с заниженной талией.

Настасья Самбурская демонстрирует новый тренд -бельевые корсеты в ансамбле с джинсами на низкой посадке Фото: соцсети

Между тем, бельевой стиль прослеживается и в других звездных образах. Так Ольга Бузова, видимо, вдохновившись стилем молодой Мадонны, выбирает для сценического имиджа белоснежный корсет, расшитый стразами. Стилисты уверяют, что в новом сезоне даже такой «муленружный» верх можно спокойно носить с джинсами или шортами. Мол, никакого вызова в этом нет, просто в кризисные времена мода становится более дерзкой и сексуальной.