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Дом. Семья30 июня 2023 20:00

Модные тренды лета: «Голые» платья как у Мэрилин Монро и корсеты в стиле Самбурской

Дизайнер Белла Потёмкина показала главные тренды лета
Алина ЧЕРНОВА
Дизайнер Белла Потёмкина этим летом сделала ставку на бохо-шик

Дизайнер Белла Потёмкина этим летом сделала ставку на бохо-шик

Фото: соцсети

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала о главных трендах лета. Вот, что в этом сезоне просто обязаны носить все модницы.

«Кожа и кружево»

На подиумы снова вышли «голые» платья в стиле Мэрилин Монро.

«Голые» платья, как известно, частые гости красных дорожек мировых кинофестивалей. Первооткрывательницей этого образа была Мэрилин Монро, которая в 62 году купила такой наряд за 12 тысяч долларов. На платье кинодивы было нашито мастерицами две с половиной тысячи кристаллов. В нем Мэрилин пела на 45-летнем юбилее Джонни Кеннеди.

После этого фееричного выступления модные критики прозвали сей образ «кожа и бисер».

В 1999 году это платье было продано на аукционе за 1 миллион 300 тысяч долларов.

Историки моды подозревают, что Ким Кардашьян надела лишь копию «голого» платья Мэрилин Монро

Историки моды подозревают, что Ким Кардашьян надела лишь копию «голого» платья Мэрилин Монро

Фото: Соцсети

Недавно в этом платье появлялась светская львица Ким Кардашьян. Хотя многие уверены, что звезда соцсетей надела на дорожку копию образа Мэрилин. Мол, блондинка была намного миниатюрнее фигуристой Ким.

Но суть в том, что после этого выхода Кардашьян «голые» платья снова зашли в тренды.

- «Голые» платья поддерживают тренд так называемого бельевого стиля, - объясняет Белла Потемкин. - К подобным платьям в этом сезоне присоединяются юбки, брюки, блузы и даже пиджаки. Речь идет о прозрачных изделиях из кружева. Именно кружево убирает с образа малейший намёка на вульгарность, делает наряд более женственным. Ну и конечно же, разбавляем «голые» платья всеми атрибутами бельевого стиля: портупеями, корсетами, чулками, подтяжками, стропами.

- А самое главное - подчеркнутая талия. Утягивающие корсеты словно уносят нас в эпоху Возрождения, чьим символом несколько веков был корсет, - делится с KP.RU Белла Потёмкина.

Бузова копирует Мадонну

К слову, корсеты - излюбленный аксессуар Насти Самбурской. Артистка удачно миксует черные корсеты с джинсами с заниженной талией.

Настасья Самбурская демонстрирует новый тренд -бельевые корсеты в ансамбле с джинсами на низкой посадке

Настасья Самбурская демонстрирует новый тренд -бельевые корсеты в ансамбле с джинсами на низкой посадке

Фото: соцсети

Между тем, бельевой стиль прослеживается и в других звездных образах. Так Ольга Бузова, видимо, вдохновившись стилем молодой Мадонны, выбирает для сценического имиджа белоснежный корсет, расшитый стразами. Стилисты уверяют, что в новом сезоне даже такой «муленружный» верх можно спокойно носить с джинсами или шортами. Мол, никакого вызова в этом нет, просто в кризисные времена мода становится более дерзкой и сексуальной.

Ольга Бузова выбирает платья -корсеты в стиле молодой Мадонны

Ольга Бузова выбирает платья -корсеты в стиле молодой Мадонны

Фото: соцсети

Мода и стильМОДА