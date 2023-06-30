Компьютерные игры отрывают французов от реальности: Макрон нашел причину беспорядков в стране

Обстановка в городах стремительно ухудшается Фото: EAST NEWS

Президент Франции Эммануэль Макрон досрочно покинул заседания Европейского совета из-за массовых беспорядков, уже третий день сотрясающих страну после убийства полицейскими 17-летнего подростка алжирского происхождения Наэля. Как передает радиостанция LCI, Макрон отменил свою пресс-конференцию и вылетел в Париж, где он возглавил заседание межведомственной кризисной группы.

Обстановка в городах стремительно ухудшается. Лишь этой ночью на фоне беспорядков произошло 3880 пожаров. Повреждения получили 1919 автомобилей и 492 здания.

Среди протестующих впервые были замечены подростки от 12 до 14 лет. Они действовали организованными группами по 30-50 человек и участвовали в поджогах.

– Задержано много несовершеннолетних людей. Камеры видеонаблюдения впервые зафиксировали подростков младшего возраста от 12 лет. Их координация велась через мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также сервисы, позволяющие использовать функцию определения геолокации, например, Snapchat и TikTok, – говорится в отчете полиции.

Лишь этой ночью на фоне беспорядков произошло 3880 пожаров Фото: EAST NEWS

Массовые беспорядки вспыхнули даже на другом континенте. Так, протестующие вступили в стычку с полицией во Французской Гвиане, заморском департаменте страны, расположенном на северо-востоке Южной Америки. Недовольство прокатилось по Кайенне, Куру и Макурии, где люди начали поджигать мусор и забрасывать камнями машины. Один мужчина был ранен шальной пулей и погиб на месте.

Согласно распоряжению столичных властей, в регионе Иль-де-Франс с сегодняшнего дня движение общественного транспорта будет прекращаться после 21.00. Эта мера для обеспечения безопасности сотрудников и пассажиров будет проводиться ежедневно до дальнейших указаний.

Власти Марселя запретили вечерние демонстрации и решили останавливать все сети общественного транспорта после 19.00. Они также отложили транспортировку фейерверков и любых объектов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

На заседании межведомственной кризисной группы, в которой приняли участие Эммануэль Макрон совместно с премьер-министром Элизабет Борн и главой МВД Жеральдом Дарманеном, было решено отменить все развлекательные мероприятия в наиболее «опасных» департаментах, чтобы защитить мэрии и самих граждан.

Повреждения получили 1919 автомобилей и 492 здания Фото: EAST NEWS

Глава Франции добавил, что теперь правоохранительные органы будут устанавливать личности тех, кто использует социальные сети для призывов к беспорядкам и усугубления насилия.

– Мы заметили на многих платформах, с одной стороны, призывы к организации агрессивных акций, а с другой – попытки подражания насилию, что среди самых молодых людей приводит к своего рода отрыву от реальности. Нам кажется, что они переносят на улицы сюжеты видеоигр, которыми они отравлены, – подчеркнул Макрон. – В ближайшие часы мы организуем работу с этими платформами для удаления наиболее провокационного контента.

В конце заседания французский президент напомнил, что не менее трети задержанных за участие в беспорядках – это молодежь и несовершеннолетние.

– Ничто не оправдывает насилие. Но я призываю родителей к ответственности. Республика не может заменить семьи, – подытожил Макрон.