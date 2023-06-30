Виталий Милонов: Никто не сможет получить в России народную любовь, если обернет штыки против народа

Виталий Милонов Фото: Личный архив

На связь с радио «Комсомольская правда» вышел Виталий Милонов, депутат Госдумы, воюющий артиллеристом под Горловкой и знакомый с руководством ЧВК «Вагнер» и с их антагонистами лично.

ГОВОРИЛ — НЕ ПАРЬТЕСЬ

- Что про минувшую смутную субботу скажете?

- Многие люди мне звонили: «Ну, ты-то знаешь, ты же знаком с Пригожиным, с «вагнерами», что они будут делать, какая перспектива?».

- Что отвечали?

- Я говорил - не парьтесь, через день-другой все закончится. У меня не было в голове другого сценария, потому что закончилось бы в любом случае. Какой ценой, это другой вопрос. Подобных походов на Москву никто бы не позволил. Остановили бы, возможно, жестко. Слава богу, что люди, которые были инициаторами этих движений, они вспомнили, с кем имеют дело.

Наш президент никогда ничего не принимает под давлением. Его невозможно вынудить пойти на такой компромисс никогда. И те люди, которые озвучивали изначальные требования, они всё это прекрасно знали. И я лично эту позицию от этих людей слышал.

- Что именно?

- Что наш президент никогда не будет делать ничего под нажимом. И почему, в какой момент, за считанные, я бы сказал, два месяца произошла такая трансформация в сознании людей, я не понимаю. Еще в марте-апреле это было одно, а в июне совсем другое.

- А вы говорите про чье сознание?

- Про руководство ЧВК «Вагнер». Если сначала они действительно были парнями, которыми мы все гордились, мы награждали их (ну, не мы, а государство) медалями и орденами, и все говорили, что вы молодцы, парни, то как можно было за два месяца настолько скатиться?

- Ну, скатиться-то можно.

- Но какие факторы этому поспособствовали? Что люди все поголовно сошли с ума? И были сделаны совершенно какие-то адские выводы.

НИКТО БЫ НА РУКАХ НЕ НЕС

- О чем могли думать мятежники?

- Не знаю, - ну что, выступив вот таким подлым, антинациональным образом, их народ что, на руках понесет в Кремль, на Красную площадь?

- Не понесли бы?

- Если на Красную площадь, то не в Кремль, а на Лобное место. У нас не любят таких смутьянов.

Мне очень печально, что, возможно, из-за личных претензий, амбиций одного-двух людей огромное количество парней, которые действительно — я видел сам - сражались за нашу страну, они оказались втянуты в какую-то просто ересь полнейшую. Уверен, что большинство из них сейчас находятся на этапе такого протрезвления.

- У них никогда не было никаких ни намека на антироссийскую позицию?

- Они всегда были патриотами России. Но мы помним 1917-й год. Все эти Союзы спасения, союзы против действующей власти, за новую будущую, светлую какую-то Россию. Что приводило всегда к трагедии. Надо было книжки читать и выводы делать. Никогда в жизни ни один герой, не сможет получить в России народную любовь, если обернет штыки против народа.

- Что стало триггером?

- В моем понимании триггера не было. Была работа в последние два месяца определенных людей в определенном направлении.

- Все готовилось сильно заранее?

- Да, в секрете, это организация крайне закрытая, и последние два месяца шло дело к этому. Когда мы услышали, что ЧВК «Вагнер» выходит с линии фронта - вот с этого момента пошло что-то не так.

Надо сказать, что в последние месяцы поступление добровольцев в группу «Вагнер» существенно сократилось. И того массового напора, который «Вагнер» мог показывать год назад, полгода назад, - уже его просто было не показать, потому что людей стало меньше. И пошли резкие заявления насчет БК, насчет снарядов и т.д.

В то же время нет ни одной воюющей армии мира, которая бы говорила: у нас патронов завались, снарядов завались.

- Вы общались с Пригожиным?

- Где-то когда-то виделись и разговаривали. Адекватный человек изначально был. Имел здравое мышление и, может быть, свой, но целостный подход ко многим вещам. Да, были вопросы, в которых он занимал непримиримую позицию. Фанатичную.

- Например?

- Ну, вот это его противостояние с руководством Санкт-Петербурга. И ведь с той стороны были не бойцы ВСУ или американские трансгендеры, а люди, с которыми он прекрасным образом знаком. И всегда имел возможность решить большинство сложившихся проблем путем не очень сложных, но все-таки переговоров.

ГЕРОИ И ЗЛОДЕИ

- То есть, имел возможность решить мирно, но не решал?

- Предпочел ситуации мирного разрешения конфликта открытое противостояние, в которое втянул многих людей. Хотя мы прекрасно понимаем, что он знал: если ты идешь таким путем, то точно ничего не добьешься.

- Почему?

- Возможно, в его окружении не оказалось людей, которые бы смогли найти в себе силы подсказать, что избранная стратегия является тупиковой. Наоборот, возможно, ему сказали, что стоит вам только выступить с этой попыткой, то вас люди будут качать на руках и говорить: вы наш новый герой. Но доказательств у меня такому нет.

- Пригожин до апреля-мая этого года и так был героем.

- Да, он не нуждался в политическом плане ни в чем. Он был руководителем группы «Вагнер», которую любила вся страна. Никаких проблемвидимых для группы «Вагнер» не было в принципе. Обеспечение - об этом можно было только мечтать.

- Где Пригожин сейчас— в Минске, в Питере?

- Была некая договоренность - очень серьезная. Евгений Викторович, в моем понимании, получил максимум возможностей, которые возможно в этой ситуации. Его не арестовали, не возникло вооруженного столкновения, которое бы закончилось не в пользу группы «Вагнера».

- Начался обратный отсчет для этой истории.

- В Белоруссии, возможно, будет существовать группа «Вагнера». Я бы очень хотел , чтобы группа «Вагнера» продолжила свою работу с обновленным составом руководства далеко за пределами страны – в Африке. То, что группа «Вагнера» больше не будет находиться в таком состоянии внутри страны, это абсолютно точно. Опыт, который мы сейчас получили, нас надолго отвадит от частных вооруженных формирований внутри государства.