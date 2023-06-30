Половина россиян готовит себе финансовую подушку на старость

Половина россиян заявили, что в старости рассчитывают только на пенсию Фото: Shutterstock

В России появится программа долгосрочных сбережений. Такой закон уже одобрили в Госдуме. Граждан начнут стимулировать откладывать деньги себе на старость. Но как оказалось, уже сейчас половина россиян готовит себе подушку безопасности на будущее. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Интересно, что 15% опрошенных предпочитают вкладывать сейчас деньги в недвижимость, чтобы в старости ни в чем не нуждаться, а то еще и сдавать комнату или квартиру и иметь дополнительный доход на пенсии.

13% россиян рассказали, что откладывают на старость деньги. По их словам, на пенсию разгуляться будет сложно, а вот накопления помогут ни в чем не нуждаться, хорошо питаться, ездить на отдых, а то еще и детям-внукам помогать.

А вот 9%, наоборот, считают, что это дети будут помогать им в старости. Сейчас они помогают молодежи, но верят, что когда помощь понадобится им, дети не оставят их в трудной ситуации.

По 12% россиян рассказали, что тоже готовятся к старости финансово: 6% покупает акции и надеется сделать на этом неплохие деньги, а еще 6% покупают золото, серебро, чтобы в доме хранились на черный день какие-то ценности.

Еще 1% россиян выбрали вариант «другое».

А вот вторая половина россиян (ровно 50%) рассказали, что не делают никаких сбережений, ничего не покупают на старость, никак не заботятся о будущем и рассчитывают исключительно на пенсию. Кто-то отмечает, что получает слишком маленькую зарплату, чтобы что-то с нее еще и откладывать, кто-то предпочитает жить сегодняшнем днем и тратить все, что есть, а не копить, а кто-то просто опасается, что с его сбережениями может что-то случиться.

«А вдруг до пенсии не доживет. Надо сейчас жить» - говорит участник исследования.

«Точно, надо жить сейчас, жизнь такая короткая, надо ни в чем себе не отказывать, и ну их, эти накопления. Лично я так живу», - соглашается другая.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,1 тысячи человек.