"Нравиться всем невозможно": "Мисс Москва-2023" жестко ответила хейтерам, обвинившим ее в нечестности

Новая «Мисс Москва» считает, что в России — самая высокая концентрация красивых женщин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице прошел ежегодный конкурс «Мисс Москва» — уже в 29-й раз. В мире подобных событий (что ни говори, мероприятий для красавиц сейчас много) считается наиболее престижным. Главную корону взяла 25-летняя Ангелина Бреженская.

Девушка родилась в Саратове, но после окончания школы уехала из города. Выучилась на экономиста в РАНХиГС, а затем окончила факультет журналистики МГУ — по специальности «Телевидение». Сейчас живет в Москве. Карьеру модели она начала в 16 лет.

— Но в модельных агентствах я никогда не состояла. Участвовала в показах, съемках для каталогов одежды российских дизайнеров. Работала не телевидении, на музыкальных каналах ведущей. Сейчас увлекаюсь фитнесом, психологией и вокалом. На конкурсе исполнила свою первую сольную песню, — рассказала kp.ru Ангелина.

"Мисс Москва-2023" жестко ответила хейтерам, обвинившим ее в нечестности Фото: Личный архив

Новая «Мисс Москва» считает, что в России — самая высокая концентрация красивых женщин. В качестве аргумента приводит многочисленные победы соотечественниц на международных конкурсах красоты.

— Что помогло вам одержать победу?

— Секрет успеха — много работать над собой и никогда не опускать руки. Даже если что-то не получается с первого раза. Это мой третий конкурс красоты и первое гран-при. Так что важно бросить себе вызов и преодолеть его. Поскольку речь все же о конкурсе красоты, то по этой части рекомендации простые: следить за собой, заниматься спортом, уделять своему внешнему виду и здоровью достаточно внимания.

В столице прошел ежегодный конкурс «Мисс Москва» — уже в 29-й раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Расхожее мнение гласит, что на конкурсах красоты все места покупаются…

— Вчера перед тем, как объявить победительниц, жюри долго совещалось. Это посеяло некую тревожность между девочками. Я стояла на сцене, а мое имя не называли ни в одной из номинаций. На победу в конкурсе не рассчитывала. Думала, что займу какое-то из призовых мест… Но когда все же произнесли мое имя… В общем, случилось то, чего я так давно ждала, к чему долго шла. Уровень столичного конкурса — высокий. Жестче критерии, требования к девушкам, сложнее программа. Высокая конкуренция: участницы едут со всей России.

— В интернете неоднозначная реакция на вашу победу — злословят! Что ответите злопыхателям?

— Эталоны красоты постоянно меняются, нравиться всем — невозможно. К хейту («ненависти» на сленге — прим. ред.) я была готова. Происходит событие и люди начинают искать какие-то нелицеприятные вещи. Отвечу так: я с пониманием отношусь к подобному, — парировала Ангелина.

Секрет успеха — много работать над собой и никогда не опускать руки Фото: Личный архив

После конкурса в соцсетях поползли слухи, мол, победительница нарушила условия — скрыла от всех, что замужем. А конкурс все же для мисс, а не миссис. В разговоре с «Комсомольской правдой» красавица ответила: она не замужем. То же самое подтвердили организаторы конкурса.

— Но у меня есть молодой человек Чтобы покорить мое сердце, мужчина должен быть ответственным, сильным, успешным. С ним я должна чувствовать себя прежде всего женщиной. А то в современном мире девушки стали слишком сильные и успешные — они все могут сами. Но ведь хочется почувствовать себя нежной и слабой…

Главную корону взяла 25-летняя Ангелина Бреженская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главным в своей жизни Ангелина называется любовь — к близким, родным, друзьям и работе.

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